Буде аномальна спека: синоптики здивували прогнозом погоди

Погода в Україні буде теплою. Водночас місцями будуть дощі та туман. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
На вихідних у більшості областей буде аномально тепла погода. Інтенсивні дощі очікуються в Одеській та західних областях.
Погода 28 березня
У суботу, 28 березня, буде переважно хмарна погода. У південних, північних та західних областях будуть дощі. На території західних та східних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 3-10 м/с.
Найтепліше у цей день буде у південних, східних та західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 13-18 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 11-16 градусів тепла. У північних областях вдень буде найхолодніше - 8-13 градусів тепла.
Погода 29 березня
У неділю, 29 березня, буде переважно хмарна погода. У південних та західних областях будуть дощі. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-12 м/с.
Найтепліше у цей день буде у південних, східних та центральних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 12-18 градусів тепла. У західних та північних областях буде дещо прохолодніше - 9-15 градусів тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Рівненщині найближчої доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +12…+17 °C.
Також у Тернопільській області 27 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Крім цього, 27 березня на Житомирщині очікується справжнє весняне потепління - температура підніметься до +17…+20°. Погода буде мінливо хмарною, без опадів.
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
