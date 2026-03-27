Буде аномальна спека: синоптики здивували прогнозом погоди

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2026, 16:12
На вихідних буде спекотно, але місцями литимуть дощі.
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Де буде найтепліше
  • У яких областях будуть дощі

Погода в Україні буде теплою. Водночас місцями будуть дощі та туман. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

На вихідних у більшості областей буде аномально тепла погода. Інтенсивні дощі очікуються в Одеській та західних областях.

Погода 28 березня

У суботу, 28 березня, буде переважно хмарна погода. У південних, північних та західних областях будуть дощі. На території західних та східних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде східний та північно-східний зі швидкістю 3-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у південних, східних та західних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 13-18 градусів тепла. У центральних областях буде дещо прохолодніше - 11-16 градусів тепла. У північних областях вдень буде найхолодніше - 8-13 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 28 березня / фото: meteoprog

Погода 29 березня

У неділю, 29 березня, буде переважно хмарна погода. У південних та західних областях будуть дощі. Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-12 м/с.

Найтепліше у цей день буде у південних, східних та центральних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 12-18 градусів тепла. У західних та північних областях буде дещо прохолодніше - 9-15 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 29 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Рівненщині найближчої доби очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі становитиме +1…+6 °C, вдень +12…+17 °C.

Також у Тернопільській області 27 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Крім цього, 27 березня на Житомирщині очікується справжнє весняне потепління - температура підніметься до +17…+20°. Погода буде мінливо хмарною, без опадів.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

