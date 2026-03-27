Дощ і різке похолодання насувається на Житомирщину: коли очікувати зміну погоди

Вже за кілька днів Житомирщина опиниться під впливом циклону, який кардинально змінить погоду.

Коли на Житомирщині різко зміниться погода



Якою буде погода у Житомирі на ці вихідні

Прогноз погоди у Житомирської області на 28-29 березня

Коли в регіоні різко зміниться погода і похолоднішає

Синоптики попереджають, що у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання. Про це повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 28 березня, в області ще пануватиме тепла погода: мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер зміститься на північний схід і залишатиметься помірним. Температура вночі триматиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до комфортних 15 - 20 градусів.

У неділю, 29 березня, ситуація зміниться лише частково: переважатиме суха погода, хоча місцями можливий короткочасний дощ. Температура вночі збережеться на рівні 3 - 8 градусів, а вдень стане трохи прохолодніше - від 12 до 17 градусів тепла.

Починаючи з понеділка, 30 березня, на Житомирщину почне впливати циклон, сформований над Чорним морем. Хмарність збільшиться, а протягом понеділка та вівторка періодично йтимуть дощі. Температура поступово знижуватиметься: уночі очікується від 1 до 6 градусів тепла, вдень - 10 - 15 градусів.

Синоптики радять жителям області уважно стежити за оновленнями прогнозів і враховувати зміну погоди під час планування поїздок чи роботи на відкритому повітрі. Найближчими днями варто мати при собі дощовики або парасолі - весна знову нагадує, що вона непередбачувана.

Як повідомляв Главред, 27 березня на Тернопільщині очікується хмарна погода з проясненнями, істотних опадів не передбачають. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Також у Харкові та області 27 березня очікується хмарна погода з дощем. Температура вночі 5-10 °C, вдень 8-13 °C, вітер північно-східний 7-12 м/с.

Крім цього, у квітні 2026 року в Одесі очікується типова весняна погода з перепадами температур, періодичними дощами та чергуванням тепла й похолодань. На початку місяця температура буде трохи вищою за норму.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

