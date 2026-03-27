Від +20 до штормового вітру з дощем: на Тернопільщині різко зміниться погода

Скоро температура в Тернопільській області почне падати.

Прогноз погоди в Тернопільській області на вихідні / фото: УНІАН

На вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, у суботу очікується тепла, без істотних опадів погода. Водночас у неділю, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

Погода в Тернополі 28 березня

У суботу на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер очікується північно-східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів, вдень прогнозується +15…+20 градусів.

У місті Тернопіль температура вночі буде в межах +6…+8 градусів, а вдень підніметься до +17…+19 градусів.

Погода в Тернополі 29 березня

У неділю в Тернопільській області також буде хмарно з проясненнями, але прогнозуються невеликі дощі.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі складатиме +4…+9 градусів, а вдень +10…+15 градусів.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

