Замість холоду, приємні цифри: як прогріється повітря у Дніпрі на вихідних

Синоптики прогнозують хмарну, але суху суботу з комфортною температурою.

Неділя порадує потеплінням до +17°

Коротко:

Субота: хмарно, без опадів, до +14°

Неділя: тепліше, до +17°, більше прояснень

Вітер слабкий, комфортна весняна погода

У Дніпрі на вихідні очікується переважно спокійна весняна погода без істотних опадів. За даними сервісу Sinoptik, температура повітря залишатиметься комфортною, а вже в неділю синоптики прогнозують відчутніше потепління.

Субота: хмарно, але без дощу

У суботу, 28 березня, у Дніпрі протягом більшої частини дня переважатиме хмарна погода. Втім, ближче до вечора небо почне прояснюватися.

Температура повітря вночі та вранці становитиме близько +8°, вдень підніметься до +14°, а ввечері трохи знизиться — до +13°. Вітер буде слабким, у межах 1–2 м/с, що сприятиме комфортному перебуванню на вулиці.

Синоптики зазначають, що опади не прогнозуються, а вологість повітря залишатиметься досить високою вночі та зранку, поступово зменшуючись вдень.

Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо цієї ночі почуєш, як виє собака, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

Погода в Дніпрі 28 березня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя: тепліше і більше сонця

У неділю, 29 березня, погодні умови покращаться. Очікується підвищення температури та більш комфортна весняна атмосфера.

Мінімальна температура вночі становитиме близько +9°, а вдень повітря прогріється до +15…+17°.

Загалом день обіцяє бути теплішим за суботу, із меншою хмарністю та приємними умовами для прогулянок або відпочинку на свіжому повітрі.

У народі говорили: "Сонця хоч і немає, а вода все одно тече". А якщо 29 березня була тепла сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу: "Коли весна красними днями зганяє сніг – родиться хліб".

Погода в Дніпрі 29 березня / Фото: скріншот sinoptik

Загальний прогноз на вихідні

Таким чином, вихідні у Дніпрі пройдуть без опадів та з поступовим підвищенням температури. Субота буде більш хмарною, але стабільною, тоді як неділя порадує теплішою погодою та більшою кількістю прояснень.

Якою буде погода в Україні на останні вихідні березня Погода в Україні впродовж останніх вихідних березня очікується помірно теплою, однак у частині регіонів пройдуть опади, тоді як в інших буде сонячно. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. 28–29 березня дощі прогнозуються у західних і південних областях. Також опади можливі у Житомирській, Київській та Луганській областях. Вітер переважатиме східний та північно-східний, місцями з поривами.

Як повідомляв Главред, у Житомирській області нинішнє весняне тепло затримається не на довго. Попри приємні температури та майже безхмарне небо, вже за кілька днів регіон опиниться під впливом циклону, що принесе дощі та відчутне похолодання.

Також на вихідних, 28 та 29 березня, погоду в Тернопільській області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Крім того, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Балканами. Вихідні розпочнуться з помірно теплої, але хмарної погоди.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

