Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

Погода в Україні - на Україну насувається антициклон Julia/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні посилиться спека

Якою буде погода в Україні 12 серпня

Погода в Україні у вівторок, 12 серпня, буде сухою і сонячною. У нашій державі в цей день погодні умови будуть продиктовані антициклоном Julia.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона попередила, що у вівторок повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

Упродовж дня передбачається +24…+28 градусів, на півдні та на Закарпатті буде +27…+30 градусів.

"Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно", – попередила Діденко.

Погода в Україні 12 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 12 серпня/ meteoprog

Погода в Києві 12 серпня

У Києві 12 серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме +24…+26 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні посилиться спека

Синоптикиня зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. Але 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня – у більшості областей України похолоднішає.

"Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції", – додала Діденко.

Погода в Україні 12 серпня/ Facebook Діденко

Погода в Україні – останні новини

