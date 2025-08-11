Коли посилиться спека: на Україну насувається антициклон Julia

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні посилиться спека
- Якою буде погода в Україні 12 серпня
Погода в Україні у вівторок, 12 серпня, буде сухою і сонячною. У нашій державі в цей день погодні умови будуть продиктовані антициклоном Julia.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона попередила, що у вівторок повітря ще не встигне добряче прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.
Упродовж дня передбачається +24…+28 градусів, на півдні та на Закарпатті буде +27…+30 градусів.
"Особливість. На сході України завтра очікується сильний північно-західний вітер! Обережно", – попередила Діденко.
Погода в Києві 12 серпня
У Києві 12 серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме +24…+26 градусів.
Коли в Україні посилиться спека
Синоптикиня зазначила, що найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. Але 17-18 серпня очікується посилення спеки, з 19-го серпня – у більшості областей України похолоднішає.
"Проте літо ще міцно тримає і триматиме свої позиції", – додала Діденко.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
