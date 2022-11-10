Україну завалить снігом і вдарить мороз: синоптики попередили про наліт зими

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні різко зіпсується в найближчі кілька днів. Першого снігу, морозів і похолодання варто чекати з наступного тижня.

З приходом нового тижня в західних областях стовпчики термометрів покажуть до + 5, а вночі до -2, при цьому на вулиці буде досить сонячно.

Ближче до середини тижня холод прийде і до столиці – вдень, 17 листопада температура повітря становитиме близько 0, а вночі опуститься до -3.

18 і 19 листопада також можливий сніг з дощем.

Де буде найхолодніше

Найхолодніше буде на сході України – за прогнозами синоптиків там стовпчики термометрів опустяться до -5 вночі, а вдень температура становитиме до -3.

А ось на півдні в ці дні буде тепло – температура повітря істотно опуститься тільки 16 листопада, а в інші дні буде триматися на позначках до +14.

Наприкінці тижня, 20 листопада очікується невелике потепління до +11 та дощі.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків та навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-ніньї.

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