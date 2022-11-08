Україну чекає останній теплий день цього року: синоптик назвала дату

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями буде туманною та дощовою.

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вже в середу-четвер в Україну повернеться тепло.

8 листопада невеликі дощі пройдуть в західних областях і на півночі. На решті території - максимум тумани.

Температура повітря найнижчою залишається у східних областях, а також у Сумській, Полтавській - вдень +5...+ 9 градусів, у західних областях очікується +10...+ 14 градусів.

"На решті території України вдень стовпчики термометрів будуть бродити між +9...+ 13 градусів", - розповіла синоптик.

У Києві 8 листопада - невеликий дощ, вночі + 5...+ 7 градусів, вдень близько +10 градусів.

Погода в Україні на 9-19 листопада

9-10 листопада передбачається гарна погода - без дощів і тепло, до +10..+13 градусів.

"Перше відчутне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде в Україну з наступного тижня", - додала Діденко.

Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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