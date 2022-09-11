Чи варто чекати лютих холодів: кліматолог розповіла, якою буде зима в Україні

Якою буде зима в Україні / УНІАН

Зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще теплішою, ніж у попередні роки. Причиною цьому стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух у коментарі "Обозреватель" зазначила, що тенденція теплої зими продовжиться і цього року.

"Очікується, що зима в Україні буде теплою. Всі останні роки ми не бачимо суворих зим. У нас практично не було зими в 2019-20 роках. І всі наступні і попередні зими були теплими. Температура повітря постійно підвищується, і особливо це помітно в зимовий період", – говорить вона.

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За словами експерта, українцям все ж варто чекати короткочасних "заток" холодного арктичного повітря - тоді температура буде знижуватися.

Балабух додала, що середньодобова температура взимку в Україні становитиме від -5 до + 5 градусів.

Погода в Україні восени

Погоду в Україні найближчим часом визначатимуть циклони з боку Балканського півострова та Закарпаття, розповів кандидат географічних наук, синоптик ігор Кибальчич. Він попередив, що 10 і 11 вересня починаючи з західних областей відбудеться погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою. Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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