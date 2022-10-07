Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопаді

Народний синоптик підсумував, що українців чекає досить зимове закінчення осені.
Погода в Україні у листопаді буде морозною. Як прогнозує синоптик Володимир Деркач з листопада потрібно очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
"Перша декада листопада принесе всього 1-2 теплих дня, а потім почнеться плавний перехід від зрілої осені в пізню. Це буде супроводжуватися зниженням температури, дощами, які будуть переходити в мокрий сніг", - повідомив синоптик, передає Телеграф.
В середині листопада помітно похолодає вночі, проте в денні години опади в цей період на деякий час відступлять.
"Третя декада листопада буде вже холодною. Місцями очікуються невеликі морози, а в деяких регіонах можливі і досить сильні. Опади в кінці осені також посиляться, в основному у вигляді снігу або мокрого снігу в залежності від місця проживання", - додав синоптик.
Народний синоптик підсумував, що українців чекає досить зимове закінчення осені.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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