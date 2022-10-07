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Атакують снігопади і вдарить мороз: синоптик попередив про прихід "крижаної" зими в листопаді

7 жовтня 2022, 23:21

Народний синоптик підсумував, що українців чекає досить зимове закінчення осені.

погода в Україні, прогноз погоди
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у листопаді буде морозною. Як прогнозує синоптик Володимир Деркач з листопада потрібно очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

"Перша декада листопада принесе всього 1-2 теплих дня, а потім почнеться плавний перехід від зрілої осені в пізню. Це буде супроводжуватися зниженням температури, дощами, які будуть переходити в мокрий сніг", - повідомив синоптик, передає Телеграф.

В середині листопада помітно похолодає вночі, проте в денні години опади в цей період на деякий час відступлять.

"Третя декада листопада буде вже холодною. Місцями очікуються невеликі морози, а в деяких регіонах можливі і досить сильні. Опади в кінці осені також посиляться, в основному у вигляді снігу або мокрого снігу в залежності від місця проживання", - додав синоптик.

Народний синоптик підсумував, що українців чекає досить зимове закінчення осені.

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карта погоди
Приблизний прогноз погоди в листопаді в Києві

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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