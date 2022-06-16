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Налетять сильні грози та злива: синоптики попередили про різку зміну погоди

16 червня 2022, 21:29

У Києві 17 червня стовпчики термометрів у денні години показуватимуть +23 +24 градуси.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні різко зміниться 17 червня. Як повідомляють синоптики, стовпчики термометрів максимально покажуть до + 27 градусів.

"Температура повітря 17 червня в більшості наших областей становитиме протягом дня +20 +27 градусів, а в західних областях могло б бути і тепліше, очікується +17 +22 градуси. Вітер не сильний, північно-західного напрямку", - пише синоптик Наталка Діденко.

Дощі в п'ятницю можливі в західних областях, місцями на півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях. Їх можуть супроводжувати грози і шквали. На решті території України опадів не прогнозується.

У Києві 17 червня стовпчики термометрів у денні години показуватимуть +23 +24 градуси, у другій половині дня і ввечері очікується дощ з грозою.

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Погода на вихідні

У суботу в Києві можливе невелике похолодання. Але вже в неділю-понеділок очікується спекотна погода.

За прогнозом Українського гідрометцентру в суботу грози очікуються на півночі, сході, півдні і частково в центрі країни. Температура повітря буде невисока, від +22 до +26 градусів. На заході буде холодно вночі, від +8 до +10 градусів.

А в неділю в Україну повернеться спека. У західній частині і в центрі синоптики прогнозують від + 28 до + 32 градусів. На півночі і в південній частині прогріється до +29 градусів, на сході очікується +25 +27 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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