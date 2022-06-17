Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і злив

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 18 червня очікується помірно тепла, проте не обійдеться без опадів. Як повідомляють синоптики, Україну атакують зливи і град.

Синоптик Наталка Діденко попередила, що завтра протягом дня буде +20...+ 27 градусів.

"Дощі та грози найбільш вірогідні на Лівобережжі, при грозах місцями шквали", - попередила синоптик.

За словами синоптика, на Правобережжі 18 червня буде переважно без опадів.

У Києві в суботу очікується максимально близько + 25 градусів.

"Дощ, місцями з грозою, яка з'явиться в столиці сьогодні ввечері, перейде на завтрашню суботу. Однак завтра після обіду в Києві опади припиняться, буде без дощу", - розповіла вона.

У суботу, 18 червня, вранці опади ймовірні в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській та Одеській областях та Києві.

До вечора дощі змістяться на схід України і в Миколаївську область.

Спека повертається

За даними синоптика, в неділю і понеділок у столиці відновиться спека, очікується до +30...+ 32 градусів.

"А у вівторок знову відчутно похолодає", - додала вона.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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