Синоптики назвали дату, коли в Україну увірветься спека + 40

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні, після різкого похолодання, почне змінюватися. Як прогнозують синоптики, вже найближчим часом найтепліша пора року знову почне вступати в свої права - стовпчики термометрів подекуди піднімуться до 35 градусів.

За даними погодного радару Ventusky в неділю, 19 червня помітно потеплішає.

На заході України термометри покажуть 29-32 градуси. У центрі країни температура повітря буде триматися на позначці близько 29 градусів.

На півночі України буде дещо "прохолодніше" - 27-29 градусів. У східній частині України термометрів покажуть до 24 градусів.

В понеділок, 20 червня, в Україну прийде справжня спека. На більшій частині України термометри покажуть від 30 градусів. Зокрема, температура 33-34 градуси очікується на західній і центральній Україні, на півдні країни прогнозується 30-32 градуси. Таку ж температуру слід очікувати і на сході країни. А ось в деяких регіонах на півночі України буде дещо прохолодніше - близько 26 градусів.

У вівторок, 21 червня, спека в Україні продовжиться. У країні вдарять + 35 градусів. Холодніше буде в Чернігівській і Сумській областях - там температура повітря складе до 24 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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