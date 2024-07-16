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Україну найближчим часом накриє нова магнітна буря: якою буде її потужність

Ангеліна Підвисоцька
16 липня 2024, 05:50
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Між магнітними бурями буде всього лише два дні "перепочинку".
сонце, магнітна буря, погода
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: pixabay

В Україну зовсім скоро увірветься нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Геомагнітний шторм накрив країну ще 9 липня. Цього та наступного дня вона була на рівні 3-х балів. Наступні два дні магнітна буря трималася на рівні 4-х балів. Вже 13-14 липня був пік магнітної бурі. Вона сягнула майже 6-ти балів. 15 липня потужність бурі почала зменшуватися і досягла 3-х балів.

Очікується, що геомагнітна активність наступні дні буде на мінімальному рівні, але вже 18 липня країну атакує нова майже 5-бальна магнітна буря. 19-20 липня буря стане слабшою - 3 бали.

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магнітна буря
Україну скоро накриє нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 15 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 16 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 83 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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