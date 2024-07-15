УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну атакував майже 6-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
15 липня 2024, 04:40
20
Очікується, що після цієї магнітної бурі в країну увірветься новий геомагнітний шторм.
магнітна буря, сонце, космос
Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона увірвалася в країну 9 липня з потужністю 3 бали і протрималася на такому рівні наступного дня. 11-12 липня її потужність зросла до майже п'яти балів. Але свого піку магнітна буря досягла 13-14 липня. Тоді її потужність була на рівні майже 6-ти балів, що робить її дуже сильною.

Очікується, що 15 липня магнітна буря стане слабшою - 4 бали. Після цього вона знизиться до мінімуму. Однак розслаблятися ще рано, адже 20 липня в країну увірветься новий геомагнітний шторм.

відео дня
магнітна буря
Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 13 спалахів класу С, М і Х. Повідомляється, що 15 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 82 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Україну атакував майже 6-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Україну атакував майже 6-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

04:40 Синоптик
Знищені тисячі окупантів: генерал розкрив колосальні втрати РФ

Знищені тисячі окупантів: генерал розкрив колосальні втрати РФ

02:10 Україна
Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: іспанці стали чемпіонами Європи

Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: іспанці стали чемпіонами Європи

23:57 Спорт
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Шеннен Доерті померла 2641

Шеннен Доерті померла

Плани Путіна провалилися: на Заході назвали місто, на яке націлилася РФ 2591

Плани Путіна провалилися: на Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ

Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа 2379

Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на Трампа

Хоч манікюрні, хоч канцелярські: як заточити ножиці в домашніх умовах 2121

Хоч манікюрні, хоч канцелярські: як заточити ножиці в домашніх умовах

Останні новини

04:40

Україну атакував майже 6-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

03:30

Помилку на картинці за 6 секунд знайде лише геній: складна загадка на уважність

02:40

"Просто розмовляли про все": Міка Ньютон розповіла про зустріч із Селін Діон

02:10

Знищені тисячі окупантів: генерал розкрив колосальні втрати РФ

01:20

"Ми на підйомі!": екскомандир роти батальйону "Айдар" дав прогноз війни на літо

Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: іспанці стали чемпіонами ЄвропиФінал Євро-2024 Іспанія Англія: іспанці стали чемпіонами Європи
14 липня, неділя
23:44

Оновив дані, але медкомісію не пройшов - буде штраф чи ні: відповідь Міноборони

22:35

"Рішення могло б врятувати багато життів": в ОП жорстко висказались про удари ФАБ-3000

21:23

Діана Гурцкая стала невпізнанною після смерті чоловіка

21:17

"Участі брати не будемо": НАТО відмовляється збивати ракети, які запускає РФ

Реклама
20:11

Сяюча і в новому вбранні: Кейт Міддлтон з'явилася на фіналі Вімблдону з дочкою Шарлоттою

20:05

Обмеження будуть дуже жорсткими: графіки вимкнення світла на 15 липня

19:30

Грозові дощі та пекельна спека: якою буде погода у різних областях України

19:10

Які наслідки матиме замах на Трампа?Погляд

19:07

Як прибрати запах затхлості з одягу: що робити, щоб прибрати неприємне амбре

18:29

Чи відправлять на фронт всіх, хто оновив дані: у Міноборони дали чітку відповідь

18:23

Плани РФ щодо ядерної зброї в Криму: у ГУР зробили заяву про ситуацію

17:35

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня: Ракам - суперечки, Тельцям - непросте рішення

17:18

Краще випити пива літр: в Одесі чоловікові, який застряг у ліфті, провели дріт із "пінним"

17:05

Штопор не потрібен: як відкрити пляшку вина 4 способамиВідео

16:57

Головний удар по Росії: Буданов назвав ключову втрату ворога у війні

Реклама
16:45

У житті почнеться "біла смуга": яку воду потрібно випити 15 липня - прикмети

16:22

Ведуча шоу Танці з зірками показала перший сімейний портрет із чоловіком і сином

16:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 липня: кому час робити заощадження

16:11

Шеннен Доерті померла

16:09

Стрілець на даху і провал спецслужб: очевидці розкрили деталі стрілянини в Трампа

15:45

Коли за великого стажу дають мізерні пенсії: у чому причина

15:39

У Росії підтвердили удари ФАБ-3000 по Україні: ці бомби дефектні - Коваленко

15:32

Чому в спеку п'ють гарячий чай: мало хто знає справжню причинуВідео

15:30

Україна отримає винищувачі Gripen: у Зеленського розкрили деталі перемовин

15:08

Хоч манікюрні, хоч канцелярські: як заточити ножиці в домашніх умовах

15:01

Санта Дімопулос розповіла, чому не припинила спілкування з друзями-росіянами

14:59

В Україні нові температурні рекорди: стало відомо, де було найспекотніше

14:43

Кількість перевалила за сотні: скільки Росія "вивалила" на Україну ракет за тижденьФото

14:37

Плани Трампа "цікаві та креативні": у Польщі зробили заяву щодо війни

13:59

Дрони СБУ підірвали нафтобазу у РФ: ЗМІ розкрили деталі вдалої спецоперації

13:55

Віктор Ющенко заспівав із Володимиром Дантесом заради дронів для ЗСУВідео

13:51

Завершення війни і розпад Росії: боєць ЗСУ зробив прогноз

13:04

"Не приймай близько до серця" – чому так казати не можна: мало хто знає, як правильноВідео

12:55

Туфля на сцені та показушний жест: ЗМІ розкрили нові деталі замаху на ТрампаВідео

12:48

Трамп у перші години після замаху надіслав прихильникам "істеричний" лист

Реклама
12:36

Плани Путіна провалилися: на Заході назвали місто, на яке "націлилася" РФ

12:21

В Україні температура поб’є всі рекорди: у яких областях і коли буде +42 градуси

12:17

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 липня: Леви вирішать важливе питання, Дівам - конфлікти

11:45

Росія, схоже, відновила удари по Україні з району Каспію: що це означає

11:45

Замахи на Путіна: у РФ закотили істерику після заяви Буданова

11:33

Сотні тисяч солдатів НАТО на сході Європи: ЗМІ дізналися про сценарій війни з РФ

11:13

Які наслідки матиме замах на Трампа - ПортниковВідеоблоги

11:13

"Він щойно виграв вибори": республіканці зробили гучну заяву після замаху на Трампа

10:59

Цей невдалий замах дуже допомагає ТрампуПогляд

10:52

Замах на Трампа: у ФБР назвали ім'я того, хто стріляв в експрезидента США

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти