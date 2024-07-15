В Україні температура підскочить до +42°: синоптик назвала, де буде найспекотніше

Короткочасні дощі та грози пройдуть одразу в кількох областях, каже Наталка Діденко.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-temperatura-podskochit-do-420-sinoptik-nazvala-gde-budet-zharche-vsego-10580876.html Посилання скопійоване

В Україні прогнозують спекотну погоду / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/xusenru, Pixabay/geralt

В Україні в понеділок і вівторок, 15 і 16 липня, температура повітря становитиме +33 +39 градусів, місцями до +40 +42 градусів, розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, а західній частині очікується нижча температура повітря, протягом дня +31 +34, місцями на Закарпатті та в Чернівецькій області до +35 градусів. Про це синоптик пише у своєму Telegram.

Вона уточнює, що короткочасні дощі та грози пройдуть завтра в західній частині України, а ввечері у вівторок локально в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

відео дня

"Більша частина України й надалі потерпатиме від сухого, а точніше, пересушеного повітря", - попередила синоптик.

Водночас антициклонічний характер погоди в Україні продовжує блокувати вільне переміщення вологої та свіжої повітряної маси з Атлантики, водночас послаблення спеки очікується на півночі України 18 липня, на півдні, сході й центральних областях імовірне послаблення спеки орієнтовно 20-22 липня.

"У Києві 16-го липня щоб якийсь серйозний дощ - навряд чи. Буде - тільки з вдячністю зустрінемо. Утримається сильна спека, вдень очікується +35+37 градусів. Послаблення спеки передбачається в Києві 18-19 липня", - додала Діденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано нові температурні рекорди. За даними метеорологічних станцій, в Україні зафіксовано перевищення на 1-4°.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні температура поб'є всі рекорди. Екстремально спекотна погода утримуватиметься на всій території нашої держави. Дощі та зливи йтимуть лише в невеликій кількості областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну "розжарить" до рекордних показників - місцями навіть до +60 градусів під прямими сонячними променями. Липень 2024 в Україні може побити всі рекорди за температурними показниками. Зниження температури найближчими днями очікувати не слід.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред