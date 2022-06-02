В Україні різко похолодає і обрушаться зливи: синоптики назвали дати

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні принесе невелике похолодання. Як зазначають синоптики, температура знизиться 5-6 червня в більшості областей України. Поки ж нас чекають кілька спекотних днів з періодичними дощами і грозами.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що 3-4 червня так само буде тепло +23 +26, а на півдні і сході - жарко - до +30 і вище. Місцями очікують дощі та грози.

5 червня посвіжіє на заході і півночі +20 +23, на Закарпатті тепліше, +24 +26, в центрі +23 +26, а на сході і півдні все ще спека, +28 +33. Крім того, країну атакують грози та потужні зливи.

У понеділок 6 червня в Україні буде від +20 до +26 градусів, а на сході і півдні знизиться до +25 +28.

Вночі різко похолодає. У західні і північні області прийде всього +10 +15.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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