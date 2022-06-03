Буде заливати: синоптики попередили про небезпечну погоду в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчої доби очікується небезпечна. За прогнозом синоптиків, частину регіонів накриє сильним штормовим вітром.

Вже найближчої п'ятниці температура повітря піде вгору і місцями очікується понад 30 градусів тепла.

Температура повітря 3 червня становитиме від +23 до +27 градусів. У південній та східній частині прогріється більше, до +26 +31 градуса. На заході країни буде тепло, від +20 до +25 градусів.

Крім того, у багатьох областях очікується сильний вітер - північний і північно-східний, 5-12 м/с.

Вдень 3 червня періодичні дощі та грози можливі у Сумській, Харківській, Полтавській областях та місцями - у Луганській області.

У Києві п'ятниця буде теплою. Вдень повітря прогріється до +22 +24 градусів. Невеликий дощ у Києві можливий тільки вночі, вдень буде сухо.

Погода на вихідних

За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу захід країни накриє сильними грозами. У центрі, на півночі і в південній частині буде сухо, тепло і сонячно.

На сході і південному сході почне сильно припікати Сонце, місцями очікується підвищення температури повітря до +30 +33 градусів.

У неділю грозами і короткочасними дощами охопить всю Україну. Температура повітря почне падати в західних, північних і центральних областях. На півдні та сході втримається спекотна погода.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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