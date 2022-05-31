УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червні

31 травня 2022, 18:29

У перші вихідні літа вдарить неймовірна спека.

погода
Погода в Україні / ua.depositphotos.com

Погода в Україні у перший тиждень літа буде з грозами, шквалами та зливами. Як повідомляє український синоптик Ігор Кибальчич, вдень місцями можливі шквали до 17-22 м/с і випадання граду.

1 червня переважно буде без опадів. Вітер змінних напрямків, у західних областях південний, 5-10 м / с. вночі стовпчики термометрів в Україні показуватимуть +10...+15 градусів, у східних та південних областях до +17 градусів. У денні години повітря прогріється до 21-26 градусів тепла, в південних і східних областях прогнозується +28... +33 градуси.

У четвер, 2 червня, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, східних та південно-східних областях. На решті території України - без опадів. Вітер переважно західний і північно-західний, 5-10 м/с. вночі очікується +13...+ 18 градусів, у західних областях - 6-11 градусів тепла, на південному сході - до +20 градусів. У денні години повітря прогріється до + 20...+25 градусів, в південних і східних регіонах очікується літня спека - +27 ... +32 градуси.

В п'ятницю, 3 червня, у більшості областей буде сухо, тільки на крайньому сході вдень пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західних напрямків, 5-10 м / с. вночі стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів, у південних та східних областях - +13...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +19...+24 градуси, на півдні та сході буде тепліше - до 25...30 градусів тепла.

читайте такожПрикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в біду

У вихідні, 4-5 червня, істотних опадів не очікується, тільки в західних і місцями в північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря буде досить високою: вночі прогнозується +12...+ 17 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24...+ 29 градусів.

false

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

Читайте також:

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:41

У Мережі показали, як яскраво палає техніка противника після удару ЗСУ

19:33

Деколонізація Росії, або Як Москва слона не помітилаПогляд

19:05

Почався період запеклих боїв: відомий астролог передрік кінець війни в УкраїніВідео

19:02

Ведуча і співачка Астровська, яка мовчить про війну, розповіла про пологи і розсекретила ім'я дитини

18:59

"Він великий український артист": Антон wellboy планує дует з Олексієм Арестовичем

Реклама
18:46

У два рази могутніше гаубиць: у США розкрили деталі передачі РСЗВ УкраїніВідео

18:31

"Плани Путіна ламаються": в Росії починається відкритий бунт проти війни – ЖдановВідео

18:29

Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червніВідео

18:24

Польща змінила правила: що буде недоступно біженцям з України з 1 червня

18:10

Юрій Бутусов. Розпаковка БМП російського командира з купою цікавинокВідеоблоги

18:07

Кіркорову скасовують концерти: він вважає, що винні Пугачова і Галкін

18:03

Досі не пекельні: чому нові санкції Євросоюзу ще не зробили боляче РосіїПогляд

17:59

Зеленський анонсував деокупацію всієї "історичної території" України

17:47

На Харківщині екс-поліцейський катував жителів разом з агресорами - прокуратура

17:43

Місячний календар стрижок на червень 2022: найкращі дні для нової зачіски

17:42

Перша в списку: проти коханки Путіна Кабаєвої запровадили нові санкціїВідео

17:37

"Брат" Байрактара: в Міноборони показали в дії американський дрон Puma – фотоФотоВідео

17:34

В Україні з'явилося нове свято: коли відзначатимемо День державностіВідео

17:33

Розвідники ДШВ спалили підрозділ окупантів РФ разом з технікоюВідео

17:17

Російська актриса вивісила на балконі прапор України

Реклама
17:00

Путіна потрібно повністю усунути від влади, інакше будуть серйозні наслідки – МоравецькийВідео

17:00

"Не можна заспокоюватися": для перемоги українцям багато що належить зробити - Данилов

16:59

Готують наступ: Жданов розповів, що відбувається на Ізюмському напрямкуВідео

16:57

Смертельна хвороба: експерт пояснив, навіщо на Заході "ховають" ПутінаВідео

16:51

Українські пілоти героїчно прорвали блокаду Маріуполя: з'явилось унікальне відео з гелікоптераВідео

16:51

Обрітення глави Іоанна Предтечі 2022: традиції і заборони дня

16:30

Огірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості й безпечні рецепти стимуляторів ростуВідео

16:27

В РФ почали звинувачувати Польщу в захопленні українських територійВідео

16:26

Могилевська шокувала страшним відео, як поруч з жінкою розірвався снаряд

16:24

Контрудар у тил рашистам: аналітик розкрив деталі диверсійної операції ЗСУВідео

16:07

Окупант намародерив iPhone в Україні та випадково злив у Мережу рапорт про відмову воювати

15:52

Ціни на автогаз злетіли: українцям назвали нову вартість на АЗСВідео

15:48

"Не влізла в штани, бо вагітна": у мережі висміяли Собчак, на якій не застебнулися штани

15:42

Житель Черкас щотижня робить тисячу вареників для військових на фронті

15:38

"Братів" доведеться випроваджувати силою: як Росія сама підштовхує Україну до зламу у війніПогляд

15:34

Прикмети на 1 червня: що не можна робити в перший день літа і як не потрапити в бідуВідео

15:16

Побили рекорд: Kalush Orchestra "підірвали" Spotify

15:16

Росіяни боятися бути росіянами в Польщі: прикидаються українцямиВідео

15:06

"Звільнили людей без єдиного пострілу": Лукашенко розповів казкову історію про "подвиги" КДБВідео

15:04

"Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та ЧернігівВідео

Реклама
15:00

Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денисову

14:59

У США назвали сценарії завершення війни та оцінили ймовірність повернення Криму УкраїніВідео

14:28

За опалення двушки - 10 тисяч: українцям загрожує космічний зліт тарифівВідео

14:11

Туреччина принципово не приймає санкції проти Росії - МЗСВідео

13:59

"Раніше Порошенко був героєм": Приходько висміяла екс-президента, пригадавши йому старий боржок

13:57

Євросоюз не вводитиме газове ембарго проти Росії - канцлер АвстріїВідео

13:36

Не хочуть воювати: під Сєвєродонецьком солдати РФ стріляють один одному в ногиВідео

13:36

В Україні війна поки не закінчується, ситуація на фронті важка - ДаніловВідео

13:27

Двом окупантам РФ суд дав по 11,5 років в'язниці за обстріли Харківщини з ГрадівВідео

13:17

Європа втомилася: навіщо Захід відтягував запровадження шостого пакету санкційПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти