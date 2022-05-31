Налетять грози і сильні зливи: синоптик попередив про потужну атаку негоди в червні

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Погода в Україні у перший тиждень літа буде з грозами, шквалами та зливами. Як повідомляє український синоптик Ігор Кибальчич, вдень місцями можливі шквали до 17-22 м/с і випадання граду.

1 червня переважно буде без опадів. Вітер змінних напрямків, у західних областях південний, 5-10 м / с. вночі стовпчики термометрів в Україні показуватимуть +10...+15 градусів, у східних та південних областях до +17 градусів. У денні години повітря прогріється до 21-26 градусів тепла, в південних і східних областях прогнозується +28... +33 градуси.

У четвер, 2 червня, короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних, східних та південно-східних областях. На решті території України - без опадів. Вітер переважно західний і північно-західний, 5-10 м/с. вночі очікується +13...+ 18 градусів, у західних областях - 6-11 градусів тепла, на південному сході - до +20 градусів. У денні години повітря прогріється до + 20...+25 градусів, в південних і східних регіонах очікується літня спека - +27 ... +32 градуси.

В п'ятницю, 3 червня, у більшості областей буде сухо, тільки на крайньому сході вдень пройдуть дощі. Вітер переважно північно-західних напрямків, 5-10 м / с. вночі стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів, у південних та східних областях - +13...+18 градусів. У денні години стовпчики термометрів покажуть +19...+24 градуси, на півдні та сході буде тепліше - до 25...30 градусів тепла.

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У вихідні, 4-5 червня, істотних опадів не очікується, тільки в західних і місцями в північних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря буде досить високою: вночі прогнозується +12...+ 17 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть +24...+ 29 градусів.

Погода на літо в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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