Україну атакує аномальна погода: синоптики назвали дату

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних 4 і 5 червня очікується нестабільною. Як прогнозують синоптики, йтимуть дощі та вдарить пекло +32.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 4 червня в Україні збережеться тепла погода. Температура повітря вдень становитиме + 24 +28 градусів, на півдні та сході очікується +25 + 31 градус.

Опади ймовірні лише у західних областях, де очікуються дощі з грозами. На решті території України в суботу буде суха сонячна погода.

Вже в неділю, 5 червня, дощі та грози розширять область своєї "дії" на більшу частину території України. Сухо буде вдень на південному сході і сході. Температура повітря 5 червня різко знизиться до +17 +22 градусів.

У південній частині і в східних областях України похолодання очікувати не варто, там очікується навіть спекотна погода: +25 +32 градуси.

У Києві 4 червня очікується теплий сонячний день, а 5 червня в столиці пройдуть грозові дощі, знизиться атмосферний тиск.

У суботу в столиці буде + 23 градуси, а в неділю стане холодніше, максимально +17 +19 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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