Україну накриє похолодання та повернуться дощі: синоптики назвали дату

Погода в Україні 30 серпня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 та 31 серпня буде спекотно. В Україні температура повітря підвищиться до 28-33 градусів. Вночі температура повітря опуститься до 14-19 градусів тепла. На півдні ночі будуть теплими - 20 градусів тепла. Завтра опади можуть бути лише на Донеччині та у Карпатах.
1 вересня спека послабне на заході та півночі. Температура повітря буде +24...+28 градусів. Дощі ймовірні у другій половині дня на сході, півдні та у центральних областях. Відчутне послаблення спеки очікується 6 вересня.
Погода 30 серпня
В Україні 30 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Приазов'ї та східних областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +35
За даними meteoprog, 30 серпня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів.
Погода 30 серпня у Києві
У Києві 30 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 26-31°;у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.
Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
