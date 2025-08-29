Україну накриє похолодання та повернуться дощі: синоптики назвали дату

Погода у Дніпрі 30 серпня буде найспекотнішою. Там температура повітря підвищиться до +35 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 30 серпня

Де температура повітря підвищиться до +35 градусів

Коли прийде похолодання

Погода в Україні 30 серпня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 та 31 серпня буде спекотно. В Україні температура повітря підвищиться до 28-33 градусів. Вночі температура повітря опуститься до 14-19 градусів тепла. На півдні ночі будуть теплими - 20 градусів тепла. Завтра опади можуть бути лише на Донеччині та у Карпатах.

1 вересня спека послабне на заході та півночі. Температура повітря буде +24...+28 градусів. Дощі ймовірні у другій половині дня на сході, півдні та у центральних областях. Відчутне послаблення спеки очікується 6 вересня.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: ventusky

Погода 30 серпня

В Україні 30 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У Приазов'ї та східних областях можуть бути сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, на півдні країни до 34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 30 серпня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+35 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: meteoprog

Погода 30 серпня у Києві

У Києві 30 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 26-31°;у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

