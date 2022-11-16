Україну накриє мокрий сніг і мороз: синоптики оголосили I рівень небезпеки та назвали дату

Україну накриє мокрий сніг і морози / УНІАН

Погода в Україні зіпсується вже найближчими днями. До кінця тижня нашу країну накриє мокрий сніг, а не очікується ожеледь.

У середу, 16 листопада, синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощ з мокрим снігом.

За даними метеорологів, в західних і північних областях вночі невеликий, а вдень пройде помірний дощ, на півночі країни і в Карпатах він буде з мокрим снігом.

"На решті території без істотних опадів, вдень у центральних і східних областях невеликий дощ. Вночі та вранці в південній частині туман. На решті території країни - місцями", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдень у північно-східних областях місцями можливе налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний з переходом в північній частині і центральних регіонах на східний.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході України 1-4 ° морозу. Вдень синоптики прогнозують 3-8 ° тепла, а на півдні країни – 7-12°.

У столиці України та Київській області 16 листопада погода також буде хмарною. Вночі істотних опадів не прогнозують, але вдень місцями можливий помірний дощ з мокрим снігом.

Погода з 17 по 20 листопада

В Укргідрометцентрі попереджають про зміну погодних умов на території України з 17 по 20 листопада.

"У зв'язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг і сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см", – сказано в повідомленні.

За прогнозами, місцями можливе налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/сек, на дорогах країни буде ожеледиця I рівня небезпеки, жовта.

У ці дні очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

Погода в Україні в листопаді

Як повідомляє народний синоптик Стас Щедрін, крім похолодання в Україні буде і дощі зі снігом.

Після 6 листопада настане час похолодання - у деяких регіонах "мінусова" температура повітря буде навіть вдень.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей переважатиме відносно теплий характер і іноді місцями викопуватимуть невеликі дощі. А ось вже від 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - сказав синоптик.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

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