УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Україну накриє мокрий сніг і мороз: синоптики оголосили I рівень небезпеки та назвали дату

16 листопада 2022, 07:23

В Україні очікується різке погіршення погоди з опадами і зниженням температури.

Погода, сніг
Україну накриє мокрий сніг і морози / УНІАН

Погода в Україні зіпсується вже найближчими днями. До кінця тижня нашу країну накриє мокрий сніг, а не очікується ожеледь.

У середу, 16 листопада, синоптики Укргідрометцентру прогнозують дощ з мокрим снігом.

За даними метеорологів, в західних і північних областях вночі невеликий, а вдень пройде помірний дощ, на півночі країни і в Карпатах він буде з мокрим снігом.

"На решті території без істотних опадів, вдень у центральних і східних областях невеликий дощ. Вночі та вранці в південній частині туман. На решті території країни - місцями", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вдень у північно-східних областях місцями можливе налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний з переходом в північній частині і центральних регіонах на східний.

Температура вночі 0-5° тепла, на сході України 1-4 ° морозу. Вдень синоптики прогнозують 3-8 ° тепла, а на півдні країни – 7-12°.

У столиці України та Київській області 16 листопада погода також буде хмарною. Вночі істотних опадів не прогнозують, але вдень місцями можливий помірний дощ з мокрим снігом.

Погода з 17 по 20 листопада

В Укргідрометцентрі попереджають про зміну погодних умов на території України з 17 по 20 листопада.

"У зв'язку з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи протягом 17-18 листопада в Україні пройдуть дощі з переходом в мокрий сніг і сніг з короткочасним утворенням снігового покриву висотою 3-8 см", – сказано в повідомленні.

За прогнозами, місцями можливе налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/сек, на дорогах країни буде ожеледиця I рівня небезпеки, жовта.

У ці дні очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

Погода в Україні в листопаді

Як повідомляє народний синоптик Стас Щедрін, крім похолодання в Україні буде і дощі зі снігом.

Після 6 листопада настане час похолодання - у деяких регіонах "мінусова" температура повітря буде навіть вдень.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей переважатиме відносно теплий характер і іноді місцями викопуватимуть невеликі дощі. А ось вже від 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - сказав синоптик.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
прогноз погоди Погода в Україні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:37

Росія сповільнить обстріли інфраструктури України - ISW

08:28

Поки Тарзан не бачить: Корольова показала, як розважається в лазні з молодим хлопцемВідео

07:47

"Це зовсім смішно": Фейгін розповів, як Путін приймав рішення залишити ХерсонВідео

07:45

Які джинси носити після 50 років: 5 простих правил, які допоможуть вибрати ідеальну модель

07:42

Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети по Польщі з Росії

Реклама
07:23

Україну накриє мокрий сніг і мороз: синоптики оголосили I рівень небезпеки та назвали датуВідео

07:09

Польща імовірно застосує статтю 4 Статуту НАТО через удар ракети: що це означає

07:05

Що зробити, щоб не замерзали замки взимку: два "золоті" правила

06:33

Літак НАТО відстежив ракету, що влучила по території Польщі - CNN

06:20

Механізм на майбутнє: чому Україні зарано чекати репарацій від РосіїПогляд

06:00

Міжнародний день студента: історія, традиції та привітання

05:37

Вбивці почуттів і стосунків: астролог розповів, через що можуть розлюбити різні знаки зодіакуВідео

05:10

День працівників радіо: теплі привітання для тих, хто стоїть по цей і той бік камери

03:08

"Перебір навіть для неї": Мадонна в одному корсеті прикрила сором крихітною сумочкою

02:50

Військовий експерт пояснив секрет успіхів ЗСУ при звільненні ХерсонаВідео

02:20

Чому не можна дивитися у розбите дзеркало: на що вказує цей знак і як уникнути біди

02:07

Росія підвищує ставки, або Як Путін може розвалити НАТОПогляд

01:36

Боремося за "жіноче щастя": у спатифіллума пожовкло листя - що робитиВідео

00:51

Прикмети на 16 листопада: які 3 речі потрібно зробити в день Анни, щоб залучити велику удачуВідео

00:50

"Ніякої реакції не буде": Арестович заявив, що НАТО пробачить Росії інцидент з обстрілом Польщі

Реклама
00:11

"Ми готові захищати НАТО": Кулеба закликав надати Україні сучасні літаки й ППО

00:02

РФ навмисно вдарила ракетами по Польщі, атака була спланованою - ПодолякВідео

15 листопада, вівторок
23:50

Росія догралася: навіщо Путін провокує НАТОПогляд

23:19

Ракетний удар по Польщі: у Росії намагаються уникнути відповідальності і розповідають "казки"Відео

22:52

Завдано серйозного удару: Україна призупинила прокачування нафти в напрямку УгорщиниВідео

22:40

"Треба поставити на місце терориста": Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по ПольщіВідео

22:30

Гороскоп на завтра 16 листопада 2022: Терези будуть лінуватися, а Козероги - вчитися

21:42

Трюдо зганьбив Лаврова на саміті G20 і назвав його заяви щодо України "повним сміттям"Відео

21:38

РФ вдарила ракетами по Польщі: двоє людей загинуло

21:21

"Приїжджай хоч на день": Алла Пугачова в квітах заманює Максима Галкіна додому - комік відповів

20:44

Отаман TikTok-бойовиків Кадиров побредив з приводу переговорів РФ і УкраїниВідео

20:37

700 гривень за одну поїздку: після ракетної атаки ціни на таксі в Києві піднялиВідео

20:07

Росія випустила понад 90 ракет по Україні: без світла перебувають понад 7 млн абонентів - ТимошенкоВідео

19:56

Бути Вікторією Бекхем: "шикарна перчинка" розкрила секрет своєї ідеальної фігури

19:32

Вигнали з ганьбою: Лавров спішно втік з саміту G20 під час ракетного терору по УкраїніВідео

19:20

Україна здобула дуже важливу перемогу в ООН, яка вже напружила росіянПогляд

19:14

"Свобода у вогні": у Нью-Йорку показали фільм, героїнею якого стала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна

19:04

Уламки збитих ракет впали у двох районах Києва: нові подробиці атакиВідео

18:58

"Дим пер, полум'я пішло": подружжя розповіло подробиці ракетного удару по їхньому будинку в КиєвіВідео

18:50

Королева абсурду Волочкова розповіла про роман з "забороненим" Джимом Керрі 20 років тому

Реклама
18:18

Наймасовіша ракетна атака Росії на Україну: Зеленський різко відреагувавВідео

18:05

Розкішні тарталетки на Новий рік 2023: рецепт божевільної закуски, яку змітають зі столуВідео

17:59

Ситуація стала критичною: в Офісі президента повідомили про наслідки масованого ударуВідео

17:53

Летіла над Київською областю: у Мережі показали, як сили ППО збивали російську ракетуВідео

17:29

Масовий пуск ракет по Україні - реакція недоімперії на виступ ЗеленськогоПогляд

17:26

Масовий ракетний удар по Україні: у всіх містах країни терміново відключають світлоВідео

17:15

Дайте достатньо зброї і ми закриємо проблему саміПогляд

16:52

Графіки більше не діють: у Києві запроваджують екстрені відключення світла

16:51

Віталій Козловський назвав Ігоря Кондратюка "кінченим": "Кину в писок!"Відео

16:47

Росія атакувала ракетами всю Україну: все, що відомо про масований обстрілВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопад
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти