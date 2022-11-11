Налетить дубар і замете снігом Україну: синоптики назвали дату найпотужнішої атаки шторму

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде теплою, але з 14 листопада в країну прийде серйозне похолодання.

"12-13 листопада в Україні антициклон Charly принесе суху, бездощову, безсніжну погоду у всіх наших областях", - повідомила синоптик Наталія Діденко.

Температура повітря протягом дня очікується в межах +8...+13 градусів, в Криму до +12...+15 градусів. У нічні години - + 3 ... + 8 градусів.

При цьому синоптик зазначає, що можливі пориви вітру - західного і північно -західного.

У Києві 12-13 листопада також очікується поривчастий вітер. Але дні будуть сухими, опадів не очікується. Температура повітря в столиці ще буде досить високою, вдень близько +10 ... +12 градусів.

А з понеділка-вівторка в Україну заходить повітря з більш низькими градусами. Очікується похолодання.

Погода на 14 листопада

Найприємніша погода на початку тижня буде в Одеській області, де очікується до +12. На сході країни, у Львівській, Чернігівській та Полтавській областях, небо буде ясним, а стовпчики термометрів покажуть від +5 до +9.

На Волині, в Житомирській та Івано-Франківській областях небо затягне хмарами, але опадів також не очікується, тому новий робочий тиждень українці почнуть з погодним комфортом.

Вже з 15 листопада температура в Україні різко поповзе вниз і почнеться сніг.

читайте такожПрикмети на 12 листопада: що потрібно зробити, щоб залучити успіх

Читайте також: