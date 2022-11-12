В Україну мчить снігопад і мороз -8: синоптики назвали найхолодніший день листопада

Снігопад та мороз відчуватимуть майже всі регіони нашої країни.
Погода в Україні, після теплих днів у листопаді, готує українців до зими. Як обіцяють синоптики, вже з 15 листопада в Україну налетить мороз, снігопад і дощі.
Як говориться в прогнозі Гісметео, різке погіршення погодних умов в нашій країні варто чекати вже в середу, 17 листопада.
У цей день практично по всій території України стовпчики термометра підуть вниз, а в багатьох областях випаде сніг, хоча місцями він буде упереміш з дощем.
Хоч і температура повітря вдень все одно буде залишатися в плюсовому діапазоні, то не варто розраховувати на те, що сніг затримається хоч на пару днів.
У західних областях після невеликих снігопадів 17 листопада і аж до кінця місяця буде зберігатися відносно суха і сонячна погода з легкими мінусами в темний час доби.
У центральних областях нічні морози будуть більш відчутними, а до кінця місяця стовпчики термометра навіть вдень не будуть показувати сильно вище нуля.
Найбільш прохолодно буде в східній частині України. Там стовпчики термометра почнуть падати вже після понеділок. Нічні морози в цих областях будуть місцями досягати -8 градусів, хоча до кінця місяця там стане на пару градусів тепліше.
Жителям південних областей пощастить з погодою більше. Сильних морозів там до кінця місяця чекати не доведеться.
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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні
Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.
Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.
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