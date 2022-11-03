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Україну накриє снігопад і вдарить мороз: синоптики розповіли про прихід холодриги

3 листопада 2022, 18:52

У другій декаді листопада в Україні, за винятком південних областей, очікується сніг мороз.

погода, прогноз погоди,
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку листопада була сонячною і теплою, але вже найближчими днями варто чекати різкого похолодання.

Як повідомляє народний синоптик Стас Щедрін, крім похолодання в Україні буде і дощі зі снігом.

Після 6 листопада настане час похолодання - в деяких регіонах "мінусова" температура повітря буде навіть вдень.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей переважатиме відносно теплий характер і іноді місцями викопуватимуть невеликі дощі. А ось вже від 7-9 числа і всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - сказав синоптик, передає ТСН.

У другій декаді листопада в Україні, за винятком південних областей, очікується сніг.

"Всюди, крім півдня, може посипати снігом. Також і третя декада листопада вже не буде радувати теплом, а навпаки, похолодає ще сильніше, але опадів має зменшитися", - додав Щедрін.

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Погода на 4 листопада в Україні

4 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних та місцями у північних областях туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах і на Прикарпатті від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11 тепла, на півдні і заході країни 12-16.

У Києві 4 листопада буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м / с.Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

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Погода в Україні

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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