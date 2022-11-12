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Синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік в Україні і де чекати серйозного морозу

12 листопада 2022, 02:10

Погода в найскладнішу зиму для України може бути теплішою, ніж очікується.

Погода, погода в Україні,
Погода в Україні / pixabay

Якою буде погода взимку в Україні розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух.

За її словами, зима 2022-2023 може бути теплішою, ніж попередні. Згідно з прогнозами синоптика сильних морозів і снігопадів не передбачається.

Середня температура триматиметься на рівні від +1...+2 градусів тепла в південній частині України і до -2...-3 в східній і північно-східній частині країни.

В цілому, як прогнозує Балабух, середньомісячна температура взимку 2022-2023 року буде на 2 градуси вище, ніж під час попередньої. Найтеплішим місяцем стане грудень. В середньому в цьому місяці температура повітря буде триматися на рівні від -1 градуса до +3 і вище.

Погода на Новий рік 2023

До Нового року морози стануть сильнішими, проте снігопади не передбачаються. Сніжна погода буде рідкісним явищем в січні.

За даними сайту Wisemeteo, в грудні мінімальна температура очікується 9 і 11 числа, тоді стовпчики термометрів опустяться до -2°C. У ці ж дні очікуються також і невеликі снігопади.

"Тепліше" всього буде 4 і 26 грудня – тоді температура повітря складе +6°C.

30 і 31 грудня термометри покажуть +3°C і +1°C, але при цьому буде трохи сніжити.

Карта погоди

Балабух вважає, останній місяць зими не відрізнятиметься температурними показниками від січня, проте снігових днів побільшає.

Повідомляється, що в найтепліший місяць зими на термометрах можна буде побачити температуру +6 градусів, а в найхолодніший — -10.

Імовірність тривалих морозів цієї зими Балабух оцінює як низьку.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків і навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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