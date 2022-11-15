Вріже мороз -17 і завалить заметами снігу: Україну чекає непогожий місяць

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у перший місяць зими порадує снігом. У грудні варто чекати і сильних морозів, і похолодання, і завірюху.

Як повідомляє синоптик начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, в Україні метеорологічна зима починається в першій декаді грудня. Цього слід очікувати і в поточному році.

"Метеорологічна зима означає стійке зниження середньодобової температури нижче 0 градусів. Це стосується переважно північних і західних регіонів країни, оскільки були роки, коли на півдні України за температурними показниками зими не було", - повідомив синоптик.

Не виключено, що і в цьому році в приморських регіонах метеорологічна зима взагалі може не настати.

За словами Білика, зазвичай найхолоднішим в Україні місяцем є лютий, а точніше - кінець січня - початок лютого. Грудень же, зазвичай, найтепліший місяць зими.

Синоптики ресурсу Gismeteo прогнозують, що в грудні буде багато снігових днів, іноді навіть з сильними опадами. Температура в середині місяця в Києві буде знижуватися до -10 вдень і до -17 вночі.

У книзі народного синоптика Леоніда Горбаня йдеться, що з 6 грудня вдарять невеликі морози, можливий сніг. А ось Новий 2023-й рік українці зустрічатимуть з мокрим снігом і відлигою.

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Прогноз погоди на зиму 2022-23 в Україні

Синоптик Володимир Деркач прогнозує, що погода в Україні в листопаді буде морозною. Слід очікувати дощів, заморозків та навіть снігопаду.

Завідуюча відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС Віра Балабух говорила, що зима в Україні сезону 2022/2023 обіцяє бути ще тепліше, ніж у попередні роки. Причиною цього стане глобальне потепління і вплив Ла-Ніньї.

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