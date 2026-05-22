Яка буде погода до кінця травня в Україні: детальний прогноз

Ключові факти
- В Україну насувається відчутне похолодання
- Дощі та грози охоплять більшість областей
- Нестабільна погода збережеться до літа
В Україну найближчими днями прийде відчутне похолодання, а до початку літа погода залишиться нестабільною. Синоптики попереджають про зниження температури, короткочасні дощі та грози практично по всій країні.
На початку робочого тижня погодні умови ще визначатиме антициклон. У понеділок, 25 травня, істотних опадів у більшості регіонів не очікується. Лише на півдні, сході та в Дніпропетровській області місцями можливі невеликі короткочасні дощі, заявив в інтерв'ю РБК Україна синоптик Іван Семіліт.
Він пояснив, що такі опади будуть пов'язані із залишковим впливом атмосферного фронту, який поступово залишає територію України.
Уже 26 травня погода залишиться переважно сухою, хоча в північно-східних областях вдень місцями ще можливі невеликі короткочасні дощі.
Однак уже у вівторок і особливо в середу ситуація почне змінюватися. 27 травня в більшість областей України прийде новий атмосферний фронт з півночі, який принесе короткочасні дощі та грози.
Згідно з його прогнозом, найбільш нестабільна погода очікується саме 27 травня, коли опади з грозами охоплять значну частину країни.
Разом із дощами в Україну прийде й прохолодніше повітря. Нічна температура поки що істотно не зміниться і становитиме +10…+15 градусів.
При цьому денні показники почнуть знижуватися. 26–27 травня в більшості областей температура триматиметься в межах +20…+26 градусів, однак на півночі країни вже 27 травня похолоднішає до +15…+21 градуса.
Синоптик попереджає, що надалі прохолодна та нестабільна погода збережеться практично до початку літа.
За попередніми прогнозами, вночі температура повітря становитиме +5…+12 градусів, а вдень місцями буде всього +12…+13 градусів.
Крім того, атмосферні фронти продовжуватимуть впливати на територію України, тому короткочасні дощі та грози періодично повертатимуться, переважно в денні години.
Зазначимо, що згідно з іншим прогнозом, очікується повернення справжнього тепла в Україну після періоду нестабільності. Синоптики повідомляють про поступове підвищення температури, що дозволить дещо поліпшити погодні умови. Однак опади та зміни збережуться в певних регіонах країни.
Як раніше повідомляв Главред, 27 травня новий атмосферний фронт принесе значні зміни — дощі та грози охоплять більшу частину території. При цьому нічні температури залишаться на рівні +10…+15 градусів, однак денні показники помітно знизяться, особливо на півночі країни. Очікується, що прохолодна та нестабільна погода триватиме практично до початку літа.
Про особу: Іван Семіліт
Синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру. Вивчав метеорологію на географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
