Спека запізниться: якою буде погода в Одесі в червні 2026 року

Анна Ярославська
22 травня 2026, 10:12
Погода в Одесі в червні принесе приємне тепло та кілька дощових днів.
Одеса, море
Останні дні червня порадують сонячною погодою — прогноз на місяць / Фото: УНІАН

Коротко:

  • На початку червня в Одеському регіоні буде прохолодніше за кліматичну норму
  • Синоптики прогнозують повернення спеки до +29 °C наприкінці місяця
  • Чорне море та бризи врятують місцевих жителів від екстремальної спеки

Червень традиційно відкриває повноцінний літній сезон. Повітря поступово прогрівається, а кількість теплих і сонячних днів збільшується. Главред зібрав кілька прогнозів синоптиків на перший місяць літа в Одесі.

За даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

Приблизно з 1 по 8 червня можливе короткочасне зниження температурного фону. У цей період середні показники можуть бути на 1–2 °C нижчими за кліматичну норму, що пов’язано з проходженням прохолодніших повітряних мас та нестабільністю атмосферних процесів.

Починаючи з 8 червня і до кінця місяця, температурний режим, за прогнозними оцінками, стабілізується. У цей період очікується переважно близька до норми температура повітря без значних коливань.

Наприкінці червня можливий короткий період потепління, коли середньодобові значення можуть перевищувати кліматичну норму приблизно на 1 °C.

Загалом, в Одеській області в червні температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми. Середньодобові показники відповідатимуть типовим багаторічним значенням для цього періоду, без різких відхилень.

Варто зазначити, що близькість Чорного моря істотно впливає на температурний режим. Морські повітряні маси та бризи стримують надмірне нагрівання повітря, особливо в прибережних районах. Через це навіть у спекотні дні відчуття температури тут зазвичай м’якше, ніж у центральних або східних регіонах України.

Про джерело: Європейський центр середньострокових прогнозів погоди

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) — це міжурядова наукова організація, яку часто називають "золотим стандартом" у світі метеорології.

ECMWF підтримується 35 країнами (переважно європейськими). Штаб-квартира знаходиться в Редінгу (Велика Британія), а суперкомп'ютерний центр — у Болоньї (Італія), пише Вікіпедія.

На відміну від місцевих метеослужб, які фокусуються на погоді "на завтра", ECMWF спеціалізується на середньострокових прогнозах (від 3 до 15 днів) і сезонних прогнозах (на місяць вперед).

Центр володіє одним із найпотужніших суперкомп'ютерних комплексів у Європі. Він обробляє мільярди одиниць даних із супутників, метеостанцій, кораблів і літаків для створення математичної моделі атмосфери.

Центр розробив власну інтегровану модель прогнозування (Integrated Forecasting System). Вона вважається найточнішою у світі для передбачення траєкторій циклонів, ураганів та хвиль спеки.

Замість одного прогнозу комп'ютер запускає 51 варіант розвитку подій з невеликими змінами вхідних даних. Якщо всі 51 варіант показують дощ — ймовірність 100%. Якщо дані розходяться — метеорологи розуміють, що ситуація нестабільна.

Український гідрометцентр і військові метеорологи активно використовують дані ECMWF для складання власних прогнозів. Точність передбачення небезпечних погодних явищ (сильних снігопадів, штормового вітру) в Україні на 5–7 днів вперед значною мірою залежить від розрахунків саме цього європейського центру.

Погода в Одесі — прогноз на червень 2026

Згідно з прогнозом AccuWeather, у перші десять днів червня погода в Одесі буде комфортною. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21°C до +26°C. Вночі — дещо прохолодніше: температура опуститься до +15…+19°C.

1 і 2 червня можливий невеликий дощ.

13 червня в Одесі також пройдуть дощі. Гроза накриє місто 26 червня.

З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.

В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опади не передбачаються.

Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — протягом дня в місті прогнозується +25…+29°C, а в нічні години доби — від +17°C до +22°C.

Прогноз AccuWeather на червень для Одеси / скріншот

Наскільки точний прогноз погоди на місяць

Точно визначити заздалегідь, якою буде температура влітку 2026 року, або як довго триватимуть періоди спеки, неможливо.

В Укргідрометцентрі пояснюють, що сезонні прогнози не дають детальної картини кожного місяця, а лише окреслюють можливі кліматичні тенденції.

Якою буде погода в Одесі в червні 2026 року, залежить від безлічі факторів. У межах одного літа погодні умови можуть істотно змінюватися: теплі хвилі можуть змінюватися короткими періодами прохолоди або дощів, особливо коли над регіоном проходять атмосферні фронти.

Загалом, останні багаторічні спостереження показують, що середні температури поступово зростають, а спекотні періоди влітку стають більш регулярними. Однак це не означає, що для всіх сезонів складеться однаковий сценарій.

За словами синоптиків, найбільш практичними залишаються короткострокові прогнози, які постійно оновлюються і базуються на актуальних атмосферних даних.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні найближчим часом буде дощовою та грозовою. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що очікується низький атмосферний тиск і нестабільна погода.

За її словами, 22 травня в Україні буде спекотно. Температура повітря підніметься до 24-28 градусів тепла. Найтепліше буде на сході — 25-30 градусів тепла. На території західних областей буде прохолодніше — 20-24 градуси тепла.

Синоптик Укргідрометцентру Іван Семіліт прогнозує, що на вихідних до країни прийде тепло з Каспію. Час від часу йтимуть дощі. При цьому температура повітря підніметься.

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що погода в Україні протягом тижня з 18 по 24 травня буде нестабільною, з періодичними дощами, грозами та градом. Над територією країни переважатиме знижений атмосферний тиск, що сприятиме розвитку циклонічної активності.

Про ресурс: AccuWeather

AccuWeather — один із найвідоміших у світі онлайн-ресурсів та сервісів з прогнозування погоди.

Як пише Вікіпедія, це американська приватна компанія, заснована в 1962 році метеорологом Джоелом Майерсом.

Спеціалізується на прогнозах погоди, попередженнях про стихійні лиха та кліматичних даних по всьому світу.

AccuWeather надає як безкоштовні прогнози (з рекламою), так і платні функції. Використовується не тільки звичайними користувачами, але й бізнесом (авіація, логістика, енергетика).

Варто враховувати, що прогнози можуть відрізнятися від національних гідрометцентрів.

