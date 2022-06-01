Налетять грози і заливатиме дощем: синоптики назвали дату потужної негоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 2 червня буде дощова. Починаючи з ночі четверга, країну атакують сильні дощі.

В Укргідрометцентрі зазначають, що 2 червня варто очікувати і штормовий вітер.

"У північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень в Україні крім півдня, невеликі (у західних областях помірні) короткочасні дощі, місцями грози", - кажуть синоптики.

Крім того, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями очікується туман.

"Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°; у західних та північних областях вночі 10-15°, вдень 22-27°", - додають синоптики.

Синоптик Володимир Деркач зазначає, що температура повітря буде досить комфортною в першу декаду червня, надалі час від часу будуть і спекотні дні до 30 градусів.

Погода на червень в Україні

1-10 червня

На початку червня буде висока ймовірність опадів. Очікуються помірні температури, надалі стане дещо спекотніше.

11-20 червня

Температура ще буде комфортною, хоча іноді буде досягати вище 30 градусів тепла. Опади будуть носити локальний характер. Можливі зливи зі шквалами.

21-30 червня

До кінця місяця опадів буде мало, різкої зміни погоди не очікується. Температура буде приємною, не спекотною, а в останні числа червня навіть похолодає.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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