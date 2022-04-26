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Вдарять заморозки: синоптики назвали найхолодніші дні в травні

26 квітня 2022, 03:40

В Україні очікується похолодання і нічні заморозки до -2 градусів у травні.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на початку наступного тижня буде прохолодною. За прогнозом синоптика, в Україні будуть заморозки через наближення холодного циклону.

Український синоптик Ігор Кибальчич зазначає, що опадів в Україні стане набагато менше.

"На цьому тижні в Україні переважно очікується тепла погода, проте вже з наступного тижня показники температурних стовпчиків поповзуть вниз", - говорить синоптик.

В Україні очікується похолодання і нічні заморозки до -2 градусів.

"Повітря у всіх областях прогріється в денні години до + 18 ... +23 градусів, а місцями навіть вище, з відхиленням від норми на 3-6 градусів. Крім того, і ночі стануть набагато комфортнішими", - повідомив експерт.

Погодний сайт weather інформацію про тимчасове похолодання в українських регіонах підтверджує.

Зокрема, згідно з оприлюдненими відомостями, в Києві температурні стовпчики поповзуть вниз 3 і 4 травня.

У ці дні в українській столиці очікується похолодання до -2...-1 градуса в темний час доби.

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