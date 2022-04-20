В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління

Відчутне тепло в Києві розпочнеться з 23 квітня.
Погода в Україні незабаром стане неймовірно теплою. За прогнозом синоптиків, напередодні Великодня 2022 в Україні потеплішає, а сам святковий день буде з невеликими опадами.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, бажане потепління прийде до нас у суботу 23 квітня, якраз напередодні Великодня.
За даними Українського гідрометцентру, максимальна нічна температура повітря 23 числа в нашій країні складе +8 градусів, а денна - +18.
На більшій частині території України очікується дощ.
Синоптики прогнозують, що відчутне тепло в Києві почнеться з 23 квітня, далі буде вже тепло, +17... + 20 градусів майже до кінця квітня.
При цьому, до 23 квітня в Україні буде холодно. Прогнозується мороз до -3 градуси і сильні опади.
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Автор: Маша Тупченко