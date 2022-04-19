В Україні вдарить мороз: синоптики попередили про погодний "сюрприз"

На заході України очікується -3 градуси вночі.
Погода в Україні 20 квітня буде холодною і морозною. За прогнозом синоптиків, українців очікують нічні заморозки в західних областях. Також майже на всій території України в середу пройдуть дощі.
Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, стовпчики термометрів у східних регіонах країни вдень покажуть від +10 до +14 градусів за цельсієм, вночі – від +4 до + 9.
У північних регіонах повітря прогріється до +9 +12 вдень і +1 +7 – вночі. Вітер західний, 5-10 м/с.
На заході України очікується + 8 +13 вдень і -1-3 – вночі. Лише в Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарна з проясненнями погода, на решті території - дощ.
У Києві температура вдень прогріється до 9 градусів, вночі - 2-4 градуси зі знаком "плюс".
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Автор: Маша Тупченко