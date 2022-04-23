Погода на Великдень різко зміниться: синоптики розповіли про негоду

Погода в Україні на Великдень / pixabay

Погода в Україні на Великдень 24 квітня здивує. Синоптики прогнозують грози і дощі.

У той же час температура повітря буде відносно високою.

За прогнозом Укргідрометцентру, сонячна погода зі мінливою хмарністю на Великдень очікується тільки в західних і північно-західних областях.

Вночі буде прохолодно від + 3 до +7 градусів, проте вдень стовпчик термометра покаже +15 +18 градусів, а в Закарпатті в середині дня повітря прогріється до +19 градусів.

У той же час, центральні, північні, південні і східні регіони будуть "страждати" від дощової погоди з грозами.

У центральних, північних і східних областях встановиться майже однаковий температурний режим: вночі +5 +8 градусів, вдень від +14 до +19 градусів.

У південних областях та АР Крим вночі прогнозують + 6 +9, а вдень температура подекуди сягатиме позначки +20 градусів тепла.

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