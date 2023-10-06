Вдарять заморозки і випаде перший сніг: погода в Україні на вихідні

В Україні 7-8 жовтня температура повітря сильно опуститься і країну накриють дощі. Місцями вдарять грози.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 7-8 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні на вихідних сильно зіпсується. У ці дні спостерігається активізація циклону і переміщення арктичних повітряних мас. Через це в країні буде нестійка погода з коливаннями атмосферного тиску, дощем і поривчастим вітром. Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич.

Синоптик Наталка Діденко переконана, що в ці дні варто звертати увагу на голову, артеріальний тиск і судини, адже метеозалежні люди можуть себе погано почувати.

Погода 7 жовтня

Погода в Україні в суботу, 7 жовтня, буде кращою, ніж у неділю. Очікується, що північну частину країни, також Волинь, Рівненську та Хмельницьку області накриють дощі. В західних областях вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с, а вранці та вдень - 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде +6...+11 °C, вдень +13...+18 °C.

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У північних областях опади очікуються вранці та вдень. Пориви вітру будуть зі швидкістю до 22 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °C, у Сумській області на поверхні ґрунту заморозки -3...0 °C; вдень +12...+17 °C.

На території центральних областей опадів не буде. Лише в Полтавській області будуть дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 °C, вдень +16...+21 °C.

У південних областях буде без дощів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 °C, вдень +20...+25 °C.

На сході лише вдень будуть короткочасні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -3...0 °C; вдень +13...+18 °C.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 жовтня / фото: ventusky

Погода в Києві 7 жовтня

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві в суботу, 7 жовтня, хмарну погоду. У цей день будуть невеликі дощі. Очікується сильний південно-західний вітер. У Києві 7 жовтня температура повітря підвищиться до 17 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 7-8 жовтня / фото: meteoprog

Погода 8 жовтня

Погода в Україні в неділю, 8 жовтня, буде холодною, а місцями навіть сніжною. Вночі очікуються заморозки.

У західних областях вітер буде зі швидкістю 7-12 м/с, а вранці та вдень - 17-22 м/с. Температура повітря вночі буде +6...+11 °C, вдень +8...+13 °C. Там будуть дощі. Найхолодніше буде в Карпатах, там очікується мокрий сніг.

У північних областях очікуються дощі. Пориви вітру будуть зі швидкістю до 20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +7...+12 °С.

На території центральних областей будуть дощі. Вітер західний з переходом у північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-22 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °C, вранці та вдень зниження до +7...+12 °C.

У південних областях дощ буде вдень, а в Криму очікується гроза. Вітер 7-12 м/с, місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 °C, вдень +17...+22 °C, в Криму до +25 °C.

На сході вранці і вдень будуть дощі. Вітер західний з переходом в північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 °C, вдень зниження до +6...+11 °C.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 7 жовтня / фото: ventusky

Погода в Києві 8 жовтня

Погода в Києві в суботу, 8 жовтня, буде дуже дощовою. Найсильніші опади очікуються вночі і вранці, вдень вони вщухнуть і припиняться. Після цього почнеться сильний вітер. У цей день температура повітря підніметься до 12-13 градусів тепла.

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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