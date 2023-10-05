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Буде скажений вітер та дощі з грозами: де погода стане найгіршою

Ангеліна Підвисоцька
5 жовтня 2023, 19:29 оновлено 5 жовтня, 19:37
Синоптики прогнозують у деяких областях пориви вітру до 20 м/с.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 6 жовтня буде холодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

5-8 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Львівської, Волинської, 8 жовтня і Чернігівської, Сумської та Івано-Франківської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода 6 жовтня

В Україні 6 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують невеликі дощі в Одеській, Миколаївській областях та на півночі та Лівобережжі країни. На території південних областей будуть дощі з грозами.

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Вітер буде південно-західним з переходом у північно-західним. Його швидкість буде 7-12 м/с. У північно-східних та східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 6 жовтня буде прохолодно, у деяких областях будуть дощі з грозами.

Найхолодніше буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря підвищиться до 7-20 градусів тепла.

Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 13-23 градуса тепла.

погода 6 октября
Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: meteoprog

Погода 6 жовтня у Києві

У Києві 6 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 14-19°; у Києві вночі 10-12°, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 октября
Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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