Температура опуститься майже до 0°: де в Україні буде справжня холоднеча

Погода в Україні 5 жовтня буде сухою, але холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 5 жовтня
В Україні 5 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території східних областей очікується невеликий дощ.
Вітер буде західний, північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить +7
За даними meteoprog, 5 жовтня майже у всіх областях буде сухо.
Найхолодніше буде на території Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей. Там температура повітря підвищиться до 7-20 градусів тепла.
Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 15-25 градусів тепла.
Погода 5 жовтня у Києві
У Києві 3 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
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