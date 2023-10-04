Температура опуститься майже до 0°: де в Україні буде справжня холоднеча

У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території східних областей будуть невеликі дощі.

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Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 5 жовтня буде сухою, але холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 5 жовтня

В Україні 5 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території східних областей очікується невеликий дощ.

Вітер буде західний, північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°; на півдні країни вночі 11-16°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 5 жовтня майже у всіх областях буде сухо.

Найхолодніше буде на території Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей. Там температура повітря підвищиться до 7-20 градусів тепла.

Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 15-25 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода 5 жовтня у Києві

У Києві 3 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Температура по області вночі 5-10°, вдень 14-19°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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