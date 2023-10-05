Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

Геомагнітний шторм, який накрив Україну, триватиме мінімум 6 днів.

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Україну накрила сильна і затяжна магнітна бур / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 3 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що ця буря триватиме мінімум 6 днів. Весь цей час буря буде на одному і тому ж рівні.

Очікується, що буря піде на спад лише 9 жовтня. Проте вже 28 жовтня країну накриє нова магнітна буря.

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Україну накрила сильна і затяжна магнітна бур / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 2 спалахи класу С, максимальною з яких був спалах класу С3,76. Фахівці вважають, що 6 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 71 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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