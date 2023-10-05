Весь графік червоний: Україну накрила сильна і затяжна магнітна буря

Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 3 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Повідомляється, що ця буря триватиме мінімум 6 днів. Весь цей час буря буде на одному і тому ж рівні.
Очікується, що буря піде на спад лише 9 жовтня. Проте вже 28 жовтня країну накриє нова магнітна буря.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 2 спалахи класу С, максимальною з яких був спалах класу С3,76. Фахівці вважають, що 6 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 71 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої і борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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