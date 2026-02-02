РФ масовано атакувала Черкаси і область: є постраждалі, спалахнули пожежі

Рятувальники та медики продовжують роботу над ліквідацією наслідків ударів.

Росіяни вдарили по Черкасах дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/official.bondarenko?locale=uk_UA

Головне:

Росіяни атакували дронами Черкащину

Внаслідок падіння дронів виникли пожежі на кількох локаціях

Через російський удар є постраждалі

У ніч на 2 лютого країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала зокрема й Черкаська область. За повідомленнями Повітряних Сил ЗСУ, цілі РФ почали атакувати область після 01:00.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець також підтвердив атаку і наголосив, що вона була масованою. В області зафіксовано падіння ворожих дронів на низці локацій.

Деталі щодо наслідків атаки РФ

Через падіння російських безпілотників у Черкасах та в межах області виникли пожежі. Наразі усі необхідні служби працюють на локаціях. За попередніми даними, є четверо травмованих.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко також повідомив, що під прицілом цієї ночі опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога людям.

Як Україна планує боротися з російськими дронами - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна планує розвивати "малу" протидронову протиповітряну оборону, щоб боротися з дронами типу "Шахед".

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Міноборони України вже запропонувало створити суцільне радіолокаційне поле з радарами, розробленими завдяки штучного інтелекту. Експерт зауважив, що ШІ доведеться прораховувати, де в певний момент може перебувати ворожий Шахед, після чого туди націлюватимуться українські дрони-перехоплювачі.

Російські атаки на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська вдарили дроном неподалік службового автобуса одного із підприємств. Вже відомо про більше десятка загиблих.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська вдень 1 лютого завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі. Внаслідок обстрілу було двоє постраждалих.

Напередодні стало відомо, що росіяни з 3 лютого планують обстрілювати не лише об'єкти енергетики, але й газовидобувної галузі, а також нафтопереробні підприємства України.

Про персону: Ігор Табурець Ігор Табурець — український діяч, голова Черкаської обласної державної адміністрації з 1 березня 2022 року. Генерал-майор, пише Вікіпедія.

