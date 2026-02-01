Справжній пік похолодання: де в Україні температура впаде до -28 градусів

Синоптикиня сказала, що в Україні ще домінуватиме антициклон.

https://glavred.net/synoptic/nastoyashchiy-pik-poholodaniya-gde-v-ukraine-temperatura-upadet-do-28-gradusov-10737071.html Посилання скопійоване

Погода в Україні 2 лютого / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Україні у понеділок

Коли морози відчутно послабшають

Погода в Україні у понеділок, 2 лютого, буде дуже холодною, переважно без опадів. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра в Україні передбачається дуже холодна погода із температурою повітря вночі -20…-28 градусів, а вдень -12…-19 градусів. У південній частині вночі очікується -12…-18 градусів, вдень -2…-10 градусів.

відео дня

Синоптикиня додала, що антициклон поки домінує, тому в більшості областей опади малоймовірні, але близькість чорноморського циклону зумовить в Криму та Приазов'ї сніг та хуртовини.

Рух циклонів / фото: t.me/PohodaNatalka

"Схоже, що 2, 3 та 4-го лютого в Україні буде пік холоду, а далі, з 5-6-го лютого морози відчутно послабшають", - зауважила Діденко.

Погода 2 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві найближчої ночі температура опуститься до -25 градусів, а вдень очікується близько -15 градусів. Без опадів, вдень можливі сонячні прояснення.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні у лютому

Синоптики Укргідрометцентру говорили, що середня місячна температура у лютому очікується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, що в межах норми. На решті території країни — температура повітря буде на 1,5 градуси вище норми.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, сильні морози в Україні триватимуть кілька днів. За словами синоптиків, з другої половини тижня холоднеча почне відступати.

Найближчими днями на Рівненщині очікується значне зниження температури та надзвичайний мороз, місцями позначка термометра сягне рекордних -30 градусів. Водночас скандинавський антициклон сприятиме сухій та маловітряній погоді.

Останній місяць зими на Житомирщині розпочнеться з різкого похолодання. У період з 31 січня по 2 лютого температура повітря в області стрімко знизиться: вночі очікується від -12 до -28, а вдень — від -9 до -17.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред