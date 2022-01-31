Лютий принесе українцям дощі, сніг і мороз: похолодання очікується вже найближчим часом

Українцям слід очікувати на похолодання в перших числах лютого / ua.depositphotos.com

У перший день лютого Україні не слід очікувати на значні опади і сильний мороз. Температура повітря прогнозується від -2 до -8 градусів. На наступний день потеплішає - в середньому від -2 до +3. На дорогах очікується ожеледь. Короткочасні морози захоплять країну 4 та 5 лютого.

Як повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко, 1 лютого серйозних опадів бути не повинно, температура повітря складатиме від -2 до -8 градусів.

У Карпатах та сусідніх областях може очікуватися короткочасний сніг, у Сумській області – сніг, а в Одесі ймовірний невеликий дощ.

2 лютого, у вівторок, в країні незначно потеплішає. Очікується від -3 до +2. Як стверджує синоптик, на дорогах буде ожеледь.

У Києві прогнозується до -5 вночі, вдень від 0 до -2. Прогнозується ожеледь на дорогах.

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Крім того, Діденко сказала, що 4 та 5 лютого очікуються короткочасні морози.

Прогноз Укргідрометцентру

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 1 лютого в більшості регіонів країни повинна бути суха погода. Небо хмарне, але з проясненнями. Невеликі опади прогнозують у Львівській та Закарпатській областях. В Одеській області вдень очікують дощ.

2 лютого погода зміниться. У всіх регіонах, крім Вінницької, Одеської та Черкаської областей, синоптики прогнозують дощ та сніг.

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