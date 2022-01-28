Якою буде погода в Україні в лютому 2022: синоптик назвав найтепліші та найхолодніші дні

На нас чекає класична зима, але погода в Україні буде холоднішою, ніж минулого року. В деякі дні вдарить мороз до -15°C, прогнозує синоптик.
Погода в Україні у лютому 2022 буде класичною зимовою практично у всіх регіонах країни. В середньому температура повітря складе близько трьох-п'яти градусів морозу, що трохи нижче, ніж взимку минулого року.
Синоптик порталу Wisemeteo прогнозує, що опадів по Україні в лютому буде небагато.
В цілому, останній місяць зими буде досить мінливим. Часом температура коливатиметься від -15°C до -12°C.
Середня температура місяця складе -5°С, потім до кінця лютого поступово підвищиться і поступиться місцем новому сезону. Зазначається, що лютий зміниться весною без різких стрибків температур.
Лютий 2022 у Києві буде теплим
Середня температура лютого в столиці України складе -5 °C. Найтепліший день місяця буде 25 лютого з температурою +5°C, найхолодніший день - 9 лютого з середньодобовою температурою близько -15°C.
При цьому прогноз погоди на лютий 2022 року більш сприятливий, ніж на той же місяць сезону минулого року.
Опади в лютому будуть помірними. В основному, вони очікуються 11 лютого.
Погода в Одесі в лютому 2022
Останній місяць зими в Одесі буде прохолодним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря – близько 0°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться, і стовпчики покажуть позначку 5°С.
У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 77%.
Погода у Львові в лютому 2022
Лютий буде холодним, прогнозує синоптик. З 1 по 10 лютого середня температура повітря складе близько -1°С. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С.
У лютому очікується більше опадів, ніж у січні. Загальна кількість днів з опадами - близько трьох. Відносна вологість повітря буде високою - понад 86%.
Прогноз погоди в Дніпрі на лютий 2022
Середня температура лютого 2022 року становитиме -1°C. Найтеплішим днем місяця буде 1 лютого з температурою 8°C, найхолоднішим днем - 9 лютого з середньодобовою температурою близько -13°C.
При цьому прогноз на лютий 2022 року сприятливіший, ніж на той же місяць минулого року. Опади в лютому будуть помірними, очікуються в основному 7 лютого.
Прогноз погоди в Харкові на лютий 2022
Останній місяць зими в Харкові очікується морозним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря буде близько -2°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С. У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 88%.
Погода в Херсоні в лютому 2022
Останній місяць зими буде прохолодним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря складе близько 0°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С. У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 73%.
Як повідомляв Главред, синоптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.
Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.
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