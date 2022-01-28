Якою буде погода в Україні в лютому 2022: синоптик назвав найтепліші та найхолодніші дні

Погода в Україні в лютому буде класичною зимовою / Reuters

Погода в Україні у лютому 2022 буде класичною зимовою практично у всіх регіонах країни. В середньому температура повітря складе близько трьох-п'яти градусів морозу, що трохи нижче, ніж взимку минулого року.

Синоптик порталу Wisemeteo прогнозує, що опадів по Україні в лютому буде небагато.

В цілому, останній місяць зими буде досить мінливим. Часом температура коливатиметься від -15°C до -12°C.

Середня температура місяця складе -5°С, потім до кінця лютого поступово підвищиться і поступиться місцем новому сезону. Зазначається, що лютий зміниться весною без різких стрибків температур.

Реклама

Лютий 2022 у Києві буде теплим

Середня температура лютого в столиці України складе -5 °C. Найтепліший день місяця буде 25 лютого з температурою +5°C, найхолодніший день - 9 лютого з середньодобовою температурою близько -15°C.

При цьому прогноз погоди на лютий 2022 року більш сприятливий, ніж на той же місяць сезону минулого року.

Опади в лютому будуть помірними. В основному, вони очікуються 11 лютого.

Погода в Одесі в лютому 2022

Останній місяць зими в Одесі буде прохолодним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря – близько 0°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться, і стовпчики покажуть позначку 5°С.

У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 77%.

Погода у Львові в лютому 2022

Лютий буде холодним, прогнозує синоптик. З 1 по 10 лютого середня температура повітря складе близько -1°С. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С.

У лютому очікується більше опадів, ніж у січні. Загальна кількість днів з опадами - близько трьох. Відносна вологість повітря буде високою - понад 86%.

Прогноз погоди в Дніпрі на лютий 2022

Середня температура лютого 2022 року становитиме -1°C. Найтеплішим днем місяця буде 1 лютого з температурою 8°C, найхолоднішим днем - 9 лютого з середньодобовою температурою близько -13°C.

При цьому прогноз на лютий 2022 року сприятливіший, ніж на той же місяць минулого року. Опади в лютому будуть помірними, очікуються в основному 7 лютого.

Прогноз погоди в Харкові на лютий 2022

Останній місяць зими в Харкові очікується морозним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря буде близько -2°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С. У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 88%.

Погода в Херсоні в лютому 2022

Останній місяць зими буде прохолодним. З 1 по 10 лютого середня температура повітря складе близько 0°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться і стовпчики покажуть позначку 2°С. У лютому опадів очікується менше, ніж у січні. Відносна вологість повітря буде високою - понад 73%.

Як повідомляв Главред, синоптик прогнозував, що в лютому середня місячна температура повітря буде близька до норми - на рівні 0-4 градусів нижче нуля, в Закарпатті, півдні Одеської області та в Криму - близько 1° з позначкою плюс.

Також прогнозують в лютому місячну кількість опадів в 22-40 міліметрів, в Карпатах, Закарпатті, горах Криму - 52-75 міліметрів, на переважній більшості західних і південно-західних територій - менше норми, а на інших - близько норми.

Читайте також: