Вдарить літня температура: коли в Україні різко потепліє

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні потепліє
- Якою буде погода в Україні 30 квітня
Погода в Україні у середу, 30 квітня, відзначиться суттєвим потеплінням. Заморозки нарешті відступлять, а стовпчики термометрів подекуди навіть показуватимуть температуру +22 градуси.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найхолодніше буде у ніч на середу в Криму – там очікується +2…+5 градусів.
"Найближчої ночі в Україні температура повітря очікується +6…+10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму, +2…+5 градусів. Впродовж дня середи потеплішає до +17…+22 градусів", – зазначила вона.
Дощі 30 квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода.
Погода в Києві 30 квітня
У Києві в останній день квітня буде тепло. Вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Опадів не очікується.
Ніч хоч і буде холодною, +7…+9 градусів, але вже без заморозків, додала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, коли потепління накриє Україну – синоптикиня назвала точну дату. Скоро дві області накриють дощі й буде рвучкий сильний вітер.
Також раніше повідомлялося, що заморозки починають відступати – стало відомо, які регіони заливатиме дощем. Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +21 градуса.
Нагадаємо, синоптики розповіли, чого чекати від погоди в травні. Погода в Україні в останній місяць весни буде контрастною та нерівномірною у різних регіонах.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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