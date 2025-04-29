Вдарить літня температура: коли в Україні різко потепліє

Заморозки відступають, в Україні різко підніметься температура повітря.

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Погода в Україні - потеплішає до +22 градусів/ фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні потепліє

Якою буде погода в Україні 30 квітня

Погода в Україні у середу, 30 квітня, відзначиться суттєвим потеплінням. Заморозки нарешті відступлять, а стовпчики термометрів подекуди навіть показуватимуть температуру +22 градуси.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що найхолодніше буде у ніч на середу в Криму – там очікується +2…+5 градусів.

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"Найближчої ночі в Україні температура повітря очікується +6…+10 градусів. Найхолоднішою ніч виявиться у Криму, +2…+5 градусів. Впродовж дня середи потеплішає до +17…+22 градусів", – зазначила вона.

Дощі 30 квітня ймовірні у західних областях та в східній частині України, на решті території переважатиме суха погода.

Погода в Україні 30 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 30 квітня

У Києві в останній день квітня буде тепло. Вдень повітря прогріється до +18, +19 градусів. Опадів не очікується.

Ніч хоч і буде холодною, +7…+9 градусів, але вже без заморозків, додала синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, коли потепління накриє Україну – синоптикиня назвала точну дату. Скоро дві області накриють дощі й буде рвучкий сильний вітер.

Також раніше повідомлялося, що заморозки починають відступати – стало відомо, які регіони заливатиме дощем. Погода в Ужгороді буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +21 градуса.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чого чекати від погоди в травні. Погода в Україні в останній місяць весни буде контрастною та нерівномірною у різних регіонах.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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