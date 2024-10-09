Вдарить похолодання і будуть дощі: стала відома дата погіршення погоди

Погода в Україні скоро стане набагато холоднішою і вологішою. З суботи, 12 жовтня, у нашій державі побільшає дощів, а температура повітря почне опускатися.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона наголосила, що тепла ставатиме все менше і менше.
"З 12 жовтня буде більше дощів і значно менше теплої погоди", – зазначила синоптикиня.
Погода в Україні 10 жовтня
У четвер, 10 жовтня, у нашій державі майже не буде опадів. Дощі з грозою будуть йти лише локально в Криму і на Херсонщині, розповіла Діденко.
"Україна завтра належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та на Херсонщині пройде локальний дощ із грозою. А максимальна температура повітря в Україні становитиме +18...+24 градуси", – повідомила синоптикиня.
У Києві 10 жовтня також буде без дощу, температура повітря триматиметься на рівні +20 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні – останні новини
Раніше стало відомо, коли в Україну повернуться сильні зливи і холоднеча. Синоптики розповіли, що потепління буде коротким.
Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвуться дощі та осінній холод – синоптик назвала дату. Наприкінці тижня новий атмосферний фронт принесе в Україну дощі.
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