Вдарить похолодання і будуть дощі: стала відома дата погіршення погоди

Скоро в Україні буде більше дощів і значно менше теплої погоди – синоптик сказала, коли почнеться суттєве похолодання.

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Погода в Україні - вдарить похолодання і будуть дощі/ УНІАН

Погода в Україні скоро стане набагато холоднішою і вологішою. З суботи, 12 жовтня, у нашій державі побільшає дощів, а температура повітря почне опускатися.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона наголосила, що тепла ставатиме все менше і менше.

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"З 12 жовтня буде більше дощів і значно менше теплої погоди", – зазначила синоптикиня.

Погода в Україні 10 жовтня

У четвер, 10 жовтня, у нашій державі майже не буде опадів. Дощі з грозою будуть йти лише локально в Криму і на Херсонщині, розповіла Діденко.

"Україна завтра належатиме сухій комфортній повітряній масі. Опади повсюди малоймовірні, хіба що в Криму та на Херсонщині пройде локальний дощ із грозою. А максимальна температура повітря в Україні становитиме +18...+24 градуси", – повідомила синоптикиня.

У Києві 10 жовтня також буде без дощу, температура повітря триматиметься на рівні +20 градусів.

Погода в Україні 10 жовтня/ windy.com

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше стало відомо, коли в Україну повернуться сильні зливи і холоднеча. Синоптики розповіли, що потепління буде коротким.

Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвуться дощі та осінній холод – синоптик назвала дату. Наприкінці тижня новий атмосферний фронт принесе в Україну дощі.

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