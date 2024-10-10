Холоднеча і дощі накриють всі області: в Україну йде небезпечний атмосферний фронт

Новий атмосферний фронт принесе з собою похолодання і дощі.

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Погода в Україні - в Україну йде небезпечний атмосферний фронт/ УНІАН

Погода в Україні з п’ятниці, 11 жовтня, ставатиме все холоднішою. У п’ятницю в нашу державу завітає холодний атмосферний фронт, який спричинить у цей день випадання дощів та зниження температури повітря у західних областях.

Але дощі будуть не лише на заході нашої країни – до вечора 11 жовтня вони доберуться також на Житомирщину, Вінниччину, Київщину і навіть до західних районів Черкащини. Решта території України завтра ще побуде з сухою погодою. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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Найвища температура повітря у п’ятницю буде у південній частині України та у центральних областях – там очікується +20.. +25 градусів. На сході буде +20…+23 градуси, а на півночі – +19…+21 градус.

"У західних областях температура повітря знизиться в тилу холодного атмосферного фронту до +12…+16 градусів, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині, до +19 градусів", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 11 жовтня/ windy.com

Погода в Україні 11 жовтня/ Telegram Діденко

Погода в Києві 11 жовтня

У Києві 11 жовтня упродовж більшої частини доби буде сухо. Проте до вечора п’ятниці до столиці вже добереться холодний дощовий фронт. Спочатку будуть невеликі дощі, а 12 жовтня опади посиляться.

"Вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12-го жовтня ще й різко похолоднішає до +11, +12 градусів", – додала синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли похолодання накриє усі області України

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України, і тому холодне повітря поступово охопить усі області.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить похолодання і будуть дощі – стала відома дата погіршення погоди. Скоро в Україні буде більше дощів і значно менше теплої погоди – синоптик сказала, коли почнеться суттєве похолодання.

Також раніше повідомлялося, що до України наближається потужна негода – регіони накриють шквали, зливи та холодрига. В Україні 10 жовтня дощі накриють два регіони, але згодом кількість опадів стане більшою.

Нагадаємо, Україну атакує майже найсильніша магнітна буря. Цей геомагнітний шторм досягне майже 9-бальної потужності.

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