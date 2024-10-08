Потепління буде коротким: коли в Україну повернуться сильні зливи і холоднеча

Синоптики попереджають, що 9 жовтня в Україні буде тепла та сонячна погода.

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Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 9 жовтня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 9-10 жовтня буде тепла та суха погода. Температура повітря підвищиться до +25 градусів. Однак вже найближчої суботи, 12 жовтня, в Україну повернеться похолодання та знову литимуть сильні дощі. Тепла погода затримається лише на півдні та сході країни, але наступного дня похолодання накриє всю країну.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: ventusky

Погода 9 жовтня

В Україні 9 жовтня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний та західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 9 жовтня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Кіровоградській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+24 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Погода 9 жовтня у Києві

У Києві 9 жовтня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

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