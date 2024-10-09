В Україну увірвуться дощі та осінній холод: синоптик назвала дату

Наприкінці тижня новий атмосферний фронт принесе в Україну дощі.

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Погода в Україні стає все більш осінньою / Фото: pixabay.com

Після порції дощів в Україну повернулася сонячна і тепла погода. Однак триватиме вона недовго. Уже з 12 жовтня в країну повернеться похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"Наступну порцію дощів очікуємо з надходженням нового атмосферного фронту в п'ятницю, 11 жовтня", - сказала Птуха в коментарі NV.

Наприкінці тижня цей новий атмосферний фронт принесе дощі в західні області України. З 12 жовтня він поширюватиметься і на інші регіони правобережної частини країни - там також синоптик прогнозує опади.

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З 9 жовтня в Україні очікується більше сонця. У середу та четвер повітря прогріється до +17...+24 у більшості областей, трохи прохолодніше буде на північному сході - не вище +19 градусів.

Температура повітря вночі буде більш осінньою - у межах +4...+11 градусів. Лише на узбережжі морів стовпчики термометрів підніматимуться до +16 градусів уночі.

Погода в Україні 9 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 10 жовтня / meteo.gov.ua

Погода на вихідних

У неділю та понеділок, 13-14 жовтня, з півночі в Україну прийде холодне повітря.

"Переважатимуть синоптичні процеси з північного заходу, з півночі, вони розвиватимуться стрімко, і можливі відчутні зниження температури і ще більш такий осінній характер погоди", - попередила Птуха.

Удень 14 жовтня повітря прогріватиметься не вище +13...+14 у більшості регіонів. Лише на півдні місцями залишиться 20-градусне тепло.

Погода в Україні 13 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Києві

У столиці до 12 жовтня буде сухо. Лише в суботу повернеться дощова погода. Температура повітря вночі поступово опускатиметься з +8...+10 до +6...+8.

Удень 9-10 жовтня осіннє сонце прогріє повітря до +20 градусів.

11-12 жовтня в регіоні вночі буде ще тепліше: +12...+14, а в денні години, як і раніше, тепло - до +20.

З 12 жовтня разом із приходом дощів температура знизиться до +16...+18.

Погода в Україні 11 жовтня / meteo.gov.ua

Погода в Україні 12 жовтня / meteo.gov.ua

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Прогноз погоди на осінь 2024 року

Укргідрометцентр прогнозує, що погода в Україні в жовтні 2024 року буде холоднішою, ніж у вересні. У середньому, стовпчики термометрів піднімуться до +7...+13 градусів тепла - це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Тим часом начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко спрогнозувала, чи чекати українцям бабиного літа.

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