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Вдарить +6: Україну накрило похолодання

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2023, 19:23 оновлено 2 жовтня, 19:24
Погода в Україні у цей день буде сухою. Найхолодніше буде на території північних областей.
погода
Прогноз погоди в Україні 3 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 3 жовтня буде сухою, але холодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

3-5 жовтня в Україні, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода 3 жовтня

В Україні 3 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-західним зі швидкістю 5-10 м/с.

відео дня

"Температура вночі 4-9°, на Волині, Львівщині, Закарпатті та узбережжі морів до 13°; вдень в Україні 17-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 3 жовтня в областях буде сухо. Найхолодніше буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до 6-19 градусів тепла.

Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до 10-24 градусів тепла.

погода 3 октября
Прогноз погоди в Україні 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода 3 жовтня у Києві

У Києві 3 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 4-9°, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9°, вдень близько 20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода 3 октября
Прогноз погоди в Україні 3 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

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