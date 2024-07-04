Вдарить +40: у яких областях України скоро буде дуже спекотно

Високі температури повітря протримаються весь наступний тиждень, попередила синоптик.

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Погода в Україні - вдарить +40/ unsplash.com

Погода в Україні цього і наступного тижня буде дуже спекотною, температура повітря подекуди буде підійматися навіть до +40 градусів за Цельсієм.

При цьому найспекотніше буде у південних, східних та у багатьох центральних областях. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

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"Сильна спека триватиме в Україні весь наступний тиждень. Максимальна температура повітря становитиме +33…+37 градусів, на півдні, сході та в багатьох центральних областях +35…+39, місцями ймовірно до +40 градусів. Домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 5 липня

Синоптик розповіла, що у п’ятницю, 5 липня, у багатьох регіонах України також буде спекотно. У західних областях очікується температура повітря на рівні +23…+27 градусів. Місцями будуть йти короткочасні грозові дощі.

На півночі України завтра вдень буде температура +24…+29 градусів. Є ймовірність локальних дощів.

У центрі істотних опадів не прогнозується. Вдень очікується +25…+30, на Дніпропетровщині до +33…+35 градусів.

На півдні України повітря прогріється до +29…+33 градусів, на Запоріжжі до +35 градусів.

Найспекотніше буде на сході України – максимальна денна температура там становитиме +33…+37 градусів. Ввечері у п’ятницю в східних областях можуть пройти дощі з грозами.

Погода в Україні 5 липня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 5 липня

У Києві 5-го липня передбачається температура повітря на рівні +25…+26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу, зазначає синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні на вихідні

У вихідні, 6 і 7 липня, в Україні буде сухо та сонячно. Сильна спека очікується на сході, півдні та в центрі – там може бути температура повітря +32…+37 градусів. На заході температура становитиме +26…+32 градуси. На півночі упродовж суботи-неділі буде +28…+32 градуси.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить рекордна температура до +40 – синоптик попередила про небезпечну погоду. Спекотна погода накриє всю країну, при цьому опадів буде мало.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє нещадна спека до +41 градусів – синоптик назвав небезпечні дати. Наступного тижня в Україні буде дуже спекотно. Найвище стовпчики термометрів з 8 липня піднімуться на півдні.

Нагадаємо, країну накрив майже 7-бальний шторм – магнітна буря сильно затягується. Очікується, що вона триватиме цілих 10 днів.

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