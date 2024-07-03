Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

Ця магнітна буря може негативно позначитися на здоров'ї людини.

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Україну накриває нова сильна магнітна буря / фото: pixabay

В Україні почала вирувати дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася ще 26 червня. Вона вдарила одразу з 4-бальною потужністю. Уже наступного дня сила буря раптово зросла до майже 7-ми балів, а 28 червня - до майже 8-ми. Після цього буря почала ставати трохи слабшою - 6 балів.

30 червня-1 липня магнітна буря зупинилася на позначці 5 балів. 2 липня геомагнітний шторм опустився до 4-бальної потужності. Однак ще рано розслаблятися. Уже 3-4 липня магнітна буря знову зросте до майже 6-ти балів. Очікується, що лише після цього вона піде на спад.

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Україну накриває нова сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу С. Повідомляється, що 3 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 73 сонячні плями.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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