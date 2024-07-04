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Країну накрив майже 7-бальний шторм: магнітна буря сильно затягується

Ангеліна Підвисоцька
4 липня 2024, 05:30
154
Магнітна буря дуже сильно затягується. Очікується, що вона триватиме цілих 10 днів.
магнітна буря, сонце, погода
В Україні вирує дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

В Україні лютує дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря накрила країну 26 червня і врізала з потужністю 4 балів. Після цього її сила почала раптово зростати. 27 червня потужність бурі досягла 6-ти балів, а 28 червня - майже 8-ми балів, що зробило її неймовірно сильною. Уже під кінець місяця магнітна буря сягнула позначки 5-ти балів, але не закінчилася.

2 липня геомагнітний шторм знову почав набирати своїх обертів. Він зріс до майже 7-ми балів і протримався на такому ж рівні ще день. Очікується, що 4 липня шторм опуститься до 5-ти балів, 5 липня - до 3-х балів і опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
В Україні вирує дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 4 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 73 сонячні плями.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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